Діти - не воєнні трофеї. Єврокомісія разом з Польщею запускають ініціативу із пошуку та повернення викрадених росією українських дітей. А таких, за даними Генпрокуратури, понад 16-ть тисяч. Вдалося повернути з них тільки 307 дітей. Ба більше, є випадки, коли росіяни змінюють персональні дані викраденої малечі, щоби перешкоджати тим самим пошукам.

Та чи зможе вплинути на агресорів ініціатива євроспільноти? Ірина Іванова з'ясовувала.

Стадіон у Лужниках, 22 лютого, пропутінський концерт-мітинг. На сцені купка дітей поруч з військовим.

Спасибо дяде Юре, за то, что он меня, мою сестру и сотни тысячи других детей спас из Мариуполя.

Далі дівчинка забуває прописаний текст, її штовхають у спину назустріч військовому. Коли цей уривок трансляції став вірусним, у медіа з'явилася інформація, зокрема, у британському "Гардіан", що справді деякі з цих дітей - маленькі маріупольці. Знайшлися люди, які сиділи з ними в одному підвалі. Ховаючись від російських бомб.

Это дети, дети Донбасса, дети Мариуполя, это наши дети, и мы, российская армия, обязаны защитить этот народ и этих детей.

Російський захист в реальності - це викрадення, примусова депортація, воєнний злочин.

Володимир Зеленський, президент України:

росія проводить послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Мета цієї злочинної політики - не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули Україну і не могли повернутися.

За повідомленнями міністерства економіки, близько 14 тисяч українських дітей примусово депортовані в росію. Там їх розподіляють по таборах, розпорошених по всій країні. Де вчать любити нову батьківщину - усе, як за радянськими методичками про перевиховання українських дітей "ворогів народу". Згодом цих малюків віддають у дитячі будинки чи на всиновлення в російські сім'ї.

Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим.

Мамою 15-річного хлопця з Донбасу стала Марія Львова-Бєлова, уповноважена при президентові рф з захисту прав дитини. Вона активно підтримує вивезення українських дітей з окупованих територій та всиновлення їх російськими сім'ями. Для цього у федерації навіть змінили законодавство. Тепер громадянство викрадених дітей не має жодного значення для цього процесу.

Это чрезвычайные обстоятельства и мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей.

Ситуація справді надзвичайна. За конвенцією ООН, примусове вивезення дітей - це геноцид. Документ забороняє змінювати їхнє громадянство. Ці злочини російської федерації розглядатиме військовий трибунал, а поки що Україна та її партнери шукають способу повернути викрадених малюків. Єврокомісія разом з Польщею запроваджують для цього окрему ініціативу.

Дана Спінант, речниця Єврокомісії:

Викрадення українських дітей - це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета - об'єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності.

Шимон Шинковський вель Сенк, міністр у справах Європейського союзу:

На цю проблему не можна заплющувати очей. Це драматична ситуація, якій світ мусить приділити увагу, мусить зібрати докази цих злочинів, і щоб причетні до них понесли відповідальність. І Польща має в цій справі історичний досвід, тому ми особливо зацікавлені, щоб її просувати і повернути Україні її дітей.

Прізвища ключових осіб, причетних до депортації український, потрапили до останнього, десятого пакета санкцій Євросоюзу. Свої санкції запровадила й Україна. У чорному списку 116 юридичних та фізичних осіб, які сприяють вивезенню маленьких українців у росію та їх розміщенню там. Серед них - керівники регіонів, що приймають дітей і так звані благодійні організації.