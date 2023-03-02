Як допомогти Україні повернути насильно депортованих до росії дітей? Над цим питанням напередодні дискутували у Європарламенті. Про нову ініціативу із повернення української малечі оголосила й Єврокомісія. Тож, які рішення пропонують в Брюсселі? Олена Абрамович розкаже.

Це слухання, які чимало депутатів назвали шокуючими. А опісля вони ще довго залишалися у залі міркуючи, як саме можуть допомогти українським дітям. Історії та свідчення парламентарям та чиновникам з Єврокомісії озвучили через відео-звʼязок українські правозахисники.

Микола Комаровський, юрист Харківської правозахисної групи:

Дванадцятирічний Олександр з Маріуполя розповів, що у березні 2022-го російські солдати забрали його з мамою з Маріуполя у фільтраційний табір. Там їх розділили - і Олександр тоді бачив свою маму востаннє. Росіяни не дозволили йому подзвонити батькам і сказали, що його усиновить нова сімʼя в росії.

Марина Липовецька, керівниця "Служби розшуку дітей" ВГО "Магнолія":

Таємне всиновлення допомагає російській владі змінювати імена та прізвища наших українських дітей, змінювати їхню національність та громадянство. І це робить неможливим для родичів знайти їх. За останній рік повномасштабного вторгнення ВГО "Магнолія" отримала понад 2 тисячі 900 запитів про допомогу знайти зниклих дітей. Ця кількість більша за усі 20 років нашої роботи.

Майже усі запити до "Магнолії" приходять з окупованих територій, чи де ведуться бойові дії. За офіційною інформацією українського уряду, росіяни вивезли щонайменше 16 тисяч українських дітей. Поки що повернути вдалося усього триста. Росіяни розміщують дітей у таборах, санаторіях тощо і таких, за даними правозахисників, з 4 десятки. Там їх навчають російській історії, ідеології, часом ведуть і військову підготовку. Присутні у залі були приголомшені від почутого.

Каталін Чех, євродепутатка від Угорщини:

Мушу сказати, що це був один із найбільш шокуючих і приголомшливих досвідів, які я мала тут у Європарламенті. Чути про увесь цей терор, який відбувається у країні, яка межує з моєю, це спустошливо.

Еммануель Дуд, французький юрист:

Усі ми частково відповідальні за те, що відбувається в Україні. Коли Володимир Путін зніс Грозний - ми сиділи склавши руки. Коли він зніс Алепо - ми сиділи склавши руки. Коли Росія вторглася в Крим - ми так само ми сиділи склавши руки. Мені соромно за це так само, як і вам.

Уже зараз потрібно притягати винних до відповідальності - видавати міжнародні ордери на арешт, наполіг юрист. Аби російські злочинці розуміли, що цього разу їм не уникнути відповідальності. Такі ж заклики лунали від українських правозахисників. У Єврокомісії запевнили - ведуть роботу з цього питання і виділяють для цього кошти.

Дубравка Шуїца, віце-президентка Єврокомісії з питань демократії та демографії:

Посилення Міжнародного кримінального суду важливе для вирішення цього питання та зміцнення міжнародної правової системи. Тому Єврокомісія уже надала 10 мільйонів євро Міжнародному кримінальному суду після початку вторгнення Росії. Також ми взяли до уваги заклик Європарламенту співпрацювати з українською владою та громадськими організаціями для документації фактів

Днями Єврокомісія оголосила про нову ініціативу з повернення українських дітей, яку імплементуватимуть разом з Польщею. Детальне розʼяснення, яку саме систему задіють і як вона працюватиме обіцяють оприлюднити у найближчі дні.