У Дніпрі відкрилася виставка-продаж картин місцевої художниці "Титани незламності" [ Редагувати ]
"Титани незламності". Із такою назвою в Дніпрі відкрилася виставка-продаж картин місцевої художниці Єлизавети Борсук. Частина робіт, що ілюструють вторгнення росії в Україну, написані вугіллям. Зображені - реальні військові із реальними історіями. Враженнями від виставки готовий поділитися наш кореспондент Артур Терещенко.
Розповідаючи про героїв своїх картин, 24-річна художниця Єлизавета Борсук помітно хвилюється. Протягом останнього року дівчина жодного разу не намалювала пейзаж чи натюрморт - лише портрети захисників.
З-поміж двох десятків робіт, що написані вугіллям, аквареллю та олією, приковує погляд зображення загартованих чоловіків. Та чи можна назвати цю картину портретом? Адже на ній - жодного обличчя.
Єлизавета Борсук, художниця, авторка виставки:
Захисники в білизні - це не звично, це цікаво, такий самий був початковий мій задум - це реально існуючі люди, які знають про цю роботу, але за рахунок того, що в них закриті обличчя, ці образи вони автоматично стають узагальненими та кажуть про всіх захисників.
"Титани незламності" - таку назву має виставка. І саме цей образ - спільний для всіх українських захисників. Це підтверджує один із відвідувачів - доброволець зі США Лейн Паркінс. До Дніпра професійний військовий завітав лише на один день, але прийшов подивитися на "титанів".
Лейн Паркінс, доброволець зі США:
Моя улюблена картина в цій галереї - це картина з котом та пістолетом, тому що на передовій ми постійно бачимо, як солдати рятують тварин. Покинутих тварин з вулиць, тож це те, з чим я добре знайомий, і те, що мені відкликається.
Виставка-продаж триватиме до 24 березня. Значну частину отриманих за картини грошей, художниця обіцяє передати на потреби ЗСУ.
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