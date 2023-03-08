Лікування травм суглобів із мінімальним хірургічним втручанням. В одній із волинських лікарень провели перше заняття фахової артроскопічної школи. Згодом їй планують надати статус міжнародної. І залучити спеціалістів з-за кордону. Це дозволить ефективніше надавати допомогу, зокрема, і нашим пораненим військовим. Наразі ж на Волинь приїхали поділитися досвідом фахівці-ортопеди з кількох українських міст. Результат бачила наша знімальна група.

Руслана турбував біль у плечі. Чоловік жив із ним майже рік, та зрештою - втомився терпіти.

Руслан Бернадин, пацієнт:

Десь не розрахував це. І воно там запекло: раз, другий, третій. З часом накопичилося.

Чоловік потребував операції із реконструкції сухожилка. Її медики проводять із застосуванням сучасних технологій. За перебігом спостерігає група волинських травматологів.

Зараз відбувається реконструкція сухожилка частково. Операції ці не є частими у зв'язку зі складністю технічного забезпечення, анестезіологічного забезпечення. Відбулося прошивання сухожилка надгрибневого м'язу … - Що в результаті отримає пацієнт? - Відновлення функцій.

Однією з головних переваг таких операцій є маленькі розрізи. Це означає, що плече швидко загоюватиметься.

Юрій Тугаров, ортопед-травматолог:

У середньому це 3-4-міліметрові проколи в різних ділянках плечового суглоба. Як бачимо, рани немає. І завдяки цьому ми отримуємо збереження м'яких тканин, малоінвазивність і швидке відновлення…

Тим часом анестезіологи готують до операції 31 річного Роберта. У чоловіка - повторний розрив зв'язки на нозі. Хірурги вирішують: потрібна пересадка. Донором стає сам пацієнт. Зв'язку вилучають з іншої ноги без шкоди для пацієнта.

Інна Лопоха, операційна медсестра:

Зшиваю два сухожилки нитками. Це йде підготовка сухожилків.

Лікарі зазначають: особливість таких операцій - не лише мінімальний травматизм і швидка реабілітація, а й збереження цілісності кістки. І це - великий крок уперед.

Аркадій Яворський, травматолог:

Це дуже хороша тенденція, і зараз усі намагаються кісткову тканину зберігати… Досить мало проводиться таких операцій ревізійних, тому що вона вимагає певної кваліфікації й оснащення самих операційних.

Українських лікарів готові навчати іноземні колеги. Колись операції були доволі рідкісними, проте нині їх потребують чимало військових.