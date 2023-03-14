Українські бійці постійно гартують міць і готуються до зустрічі противника на білоруському кордоні [ Редагувати ]
"Окупантам не місце на українській землі" - таке попередження ворогам зробила тероборона Рівненщини просто на білоруському кордоні. Бійці постійно гартують міць і готуються до зустрічі противника, якщо той раптом наважиться переступити межу. Дотепер вона на рівненському Поліссі - непорушна.
Сніжана Сидорук побувала на позиціях наших військових попід кордоном і бачила, на що здатні наші захисники. Подивіться й ви.
Олександр - навідник "Списа".
Протитакновий гранатомет СПГ-9 скорочено. Дальність пострілу - тисячу триста метрів. Це по бронетехніці. Можна стрілять і по піхоті…
Про свою зброю Олександр розповідати може довго і детально. Одразу й не скажеш, що у війську він лише рік. У військкомат прийшов на другий день як почалася велика війна.
Олександр, боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:
Я не військовий. Я до війни займався відеонаглядом та сигналіації. Тепер вже в мене якби камера. Підготовлені досить надійно, окопані. Готові до супротиву.
Олександр служить у бригаді тероборони Рівненщини. Він та його побратими стоять на першій лінії оборони - неподалік білоруського кордону. Наготували чимало зброї як вітчизняної, так і такої, яку використовують підрозділи НАТО.
Це є АГС-17 "Полум'я", призначається для ураження живої сили противника. Це йде у нас британське виробництво NLAW, яке поставляється нам західними партнерами. Для знищення бронетехніки використовується так я постріл прямий і постріл навісний.
Озброїлися бійці і для знищення загрози з неба.
Зара заряджений, трасуючі - для ураження низьколетящих цілей, в тому числі так звані "Шахіди".
Боєць із позивним "Кайман" показує, чим нищитиме іранські дрони.
Є оптичний прилад. Оцей прилад предназначений для збиття летящих. Цей оптичний прилад - 10 крат. Можна використовувати як снайперську винтовку.
До війни "Кайман" був залізничником. Як і більшість бійців бригади тероборони - доброволець. А ще тут майже всі - місцеві. Північний кордон вже бережуть більш як рік, але запевняють: зовсім не втомилися, а навпаки - загартувалися.
Позивний "Кайман", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:
Настрій бойовий у всіх, всі погоджуються з одною тою самою мислю, що ми їх до нас не звали. Це наша земля і нам нема чого вказувать шо і як нам робить на нашій землі.
Зброї для знищення ворога бійці мають удосталь. Навіть такої, про яку поки розказати не можуть. Бойові спроможності цієї бригади підкріплюватимуться ще й важкою технікою нового підрозділу ЗСУ.
Позивний "Венера", головний сержант роти вогневої підтримки:
Наші бійці дуже сильно мотивовані. Практично досконало знають зброю. Нас насичили всією зброєю. Хай тільки сунуться. Ми готові їх сто процентов, даже більше, зустріти.
Бойове злагодження - це те, над чим щоденно працюють бійці тероборони.
Позивний "Бронєбой", інструктор навчань:
В нас люди вже стріляють з лівої руки, з правої руки, стоячи, лежачи, із ходу. Вже готовність до стрільби набагато швидша, ніж була на початку війни.
І хоч воїни вже "пристріляні", але й надалі відпрацьовують навички стрільби зі зміною вогневих позицій. Це для того, кажуть бійці, аби при зустрічі з реальним ворогом рука не здригнулася і побратим уміло прикрив.
Позивний "Пекар", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:
Тобто криє там тебе 152 калібр чи мінометний розрахунок, щоб ти не падав в паніку і не знав що робити, а ці навички вже мають відбуватися автоматично. Ми тут працюєм, як ви бачили, в двойках, в тройках для того, щоб навчатись тому, шо тебе криє побратим.
Сили оборони щодня укріплюють північний кордон і воїни бригади ретельно стежать за ситуацією по той бік межі. Окупантів вже попередили, що їм не місце на українській землі. Але якщо все ж наважаться - у них тут жодних шансів.
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