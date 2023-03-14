Мобільні бригади медиків надають допомогу жителям деокупованих сіл Херсонщини та Миколаївщини. Бо людей там зараз лікувати або ніде, або просто нікому. Тому лікарі з інших регіонів гуртуються і їдуть на допомогу. Олена Бринза поспілкувалася з медиками з Кропивницького, які щойно повернулися з відрядження. Про це далі.

Добрий день, мене звати Левицький Олександр Павлович, я фельдшер з медицини невідкладних станів.

Робочий день зранку і до пізнього вечора. Життя у приміщенні вцілілої лікарні. Олександр розповідає про своє перше відрядження на звільнені території Миколаївщини та Херсонщини.

Олександр Левицький, фельдшер з медицини невідкладних станів:

Там дуже залишилось багато літніх людей, інвалідів, лежачих, вони не можуть прийти, привезти, потрібно до них приїхати, оглянути, надати консультацію, надати невідкладну допомогу, так само медикаменти.

Страх їхати до небезпечної зони був - зізнається Олександр. Однак лікар розумів - там люди, яким просто більше нема до кого звернутися зі своїми хворобами. Коли ж потрапив у звільнені села - був вражений! Варварство російських військових не має меж.

Олександр Левицький, фельдшер з медицини невідкладних станів:

Те, що нам місцеві розповідали - це агресія російських військ, їхні знущання над людьми, їхні, як це сказати, багато мародерили вони, у мирного населення забирали продукти, засоби гігієни, побутову техніку, мирне населення залишали без умов існування.

Звідси - підвищений тиск і головний біль у більшості пацієнтів. Ломота в суглобах та загострення хронічних хвороб.

Сергій Булацел, фельдшер з медицини невідкладних станів:

Ужасно. Тому що те, що вони пережили і вижили і все, ну багато інвалідів після руських остались, деякі даже інвалідність не можуть пока собі оформити, тому що немає лікарів, не можуть доїхати.

Майже всі фельдшерські пункти на деокупованих територіях знищено. Прийом лікарям доводилося проводити в бібліотеці, у вцілілих будинках чи просто в реанімобілі. Та й доїхати від одного села до іншого - було складно. Скрізь вирви, підірвані мости та заміновані поля.

Сергій Криця, водій швидкої:

Доріг там немає, починаючи з Баштанки і заканчуючи Херсонською областю, стріляють постійно градами, не знаю чим вони там ще стріляють, дуже великі ями, прямо на дорогах від градів, все розбито, асфальта ми не бачили взагалі.

Для Сергія це вже не перше відрядження. Торік навесні медик допомагав евакуювати поранених із Запорізької області.

Сергій Криця, водій швидкої:

Ми були в шоці, ми заїжджали все глибше і глибше, і все хуже і хуже, вони стріляли просто по домах, розбиті дома були, вони стояли з другой сторони города, люди розказували, і просто пристрелювались, стріляли куди бачили.

Люди чекали на медиків. І були вдячні, що їх не залишили самих.

Сергій Криця, водій швидкої:

Пішла одна бабушка, кажем, у нас є із собою сухпайки, все, вона пішла, приносе з десяток яєць зварених, кусок сала, хліба, каже: нате вам, плаче, дякують усі.

Олександр Ярошенко, керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

У середньому десь кількість за оці дві поїздки, так названих, десь 1200 - 1300 осіб, яких ми прийняли, у нас є карточки, ми їх фіксували, дуже багато.

За місяць медичні бригади з Кропивницького відвідують близько двох десятків деокупованих сіл. Самими лише оглядами та порадами не обмежуються. Видають людям препарати першої необхідності.