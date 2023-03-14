Поки українці масово жертвують на підтримку армії, донатять волонтерам - знаходяться ті, хто намагається заробити на їхній довірі. Так нещодавно правоохоронці конфіскували у шахрая військове спорядження, куплене на гроші українців. Зараз його вже передали військовим. Про нові шахрайські схеми - в матеріалі нашій одеських кореспондентів.

Із шахраєм, який вирішив заробити на війні, адвокат та волонтер Олександр Муконін зіткнувся у перші місяці широкомасштабного вторгнення. Чоловік представився військовослужбовцем і попросив допомогти його частині з дорогим та дефіцитним спорядженням.

Олександр Муконін, адвокат:

Так, він дійсно був військовослужбовцем. В цьому була найбільша проблема і довіра наших колег-волонтерів. Відкривали збір для конкретної військової частини. Назбирали на той час більш ніж мільйон гривень.

За ці гроші купили оптику, приціли нічного бачення, каліматори та дрони. Але замість потрапити до частини, спорядження з'явилося в продажу на інтернет-майданчику. Проте це вчасно побачили волонтери. Шахрая швидко затримали. Йому оголосили про підозру за зовсім новою тоді статтею карного кодексу України: незаконне використання благодійних пожертв.

Олександр Муконін, адвокат:

Він був фактично одним з перших кому вручили підозру по цій статті. Він цю справу міг би затягувати роками, на жаль. Однак тут повезло, що він все ж таки визнав свою вину, пішов на угоду з прокуратурою та судом. Отримав свій умовний строк.

Конфісковане майно нарешті передали у бригаду Національної гвардії, для якої воно було призначене. Цей випадок шахрайства, каже волонтер, був першим, але не останнім.

Олександр Муконін, адвокат:

Ми стикалися з тим, що зламуються телеграм-сторінки волонтерів, особливо тих, які найбільше проводять збори. І від їх імені з тих сторінок іде розсилка: "перекажіть кошти". Коли з'ясовується, що ця сторінка зламана, кошти вже, на жаль, повернути неможливо.

Поки українці масово жертвували на підтримку армії, знайшлися ті, хто вирішив заробити на їхній довірі.

Цю групу організував чоловік, який уже десять років відбуває покарання в колонії на тимчасово окупованій частині Луганської області. Керував підлеглими із-за грат - по телефону.

Ігор Панченко, т.в.о. керівника Управління карного розшуку Національної поліції в Одеській області.:

Фігуранти надсилали листи-прохання підтримки ЗСУ за підписами представників влади. Залежно від можливостей бізнесмени перераховували від 10 до 100 тисяч гривень. Таким чином заробили понад 3 мільйони гривень.

Кожен виконував свою роботу. Хтось - видавав себе за посадовців, збирав з бізнесменів кошти, переводив їх у готівку. А хтось - підшукував людей, які за невеликий заробіток відкривали на свої імена банківські рахунки, купували телефонні картки, активували акаунти в соціальних мережах.

Підозрювана в шахрайстві:

Заходили деньги, которые оказывается шли на помощь ЗСУ. - Скільки таких карт ви оформили? - Больше 50.

Тепер більшість цих людей стверджують, що й самі були жертвами шахраїв.

Підозрювана в шахрайстві:

В мошенническую тему меня втянул мой бывший парень.

- Предложил какой-то незнакомый человек в интернете мне и моему другу заниматься данной аферой. Мы ничего не знали. Нам сказали, что это - обычный заработок в интернете.

У цій справі за підозрою у шахрайстві вчиненому в особливо великих розмірах затримали 13 осіб. Проте, частина - працювала з-за кордону, тож, як і організатор, поки уникла покарання.

А це - вже Київ. Промислові електрогенератори, дизельне паливо і мінеральні добрива - дефіцит, ще й трохи дешевше за ринкову вартість. Щоб продавати неіснуючий товар, киянин організував роботу чотирьох кол-центрів.

Рахунки оплачували, а продавці до останнього підтримували легенду.

Завтра зранку вас логіст набере, зорієнтує. Є таке прохання, щоб довго машину не затримували.

Проте, машина з пальним не з'являлася, а продавці зникали. Так шахраї ошукували не тільки приватних підприємців: зухвало брали участь у тендерах, оголошених державними установами.

Олександр Ніколенко, заступник керівника управління Департаменту карного розшуку Національної поліції:

Для участі в тендері він купляв ТОВ з чистою фінансовою історією. Специфікою участі в тендерах було укладання договору по повній передплаті. Потерпілі скидали кошти. І в нього було 10 днів на вивід даних коштів. Оскільки договором була передбачена поставка товару протягом 10 днів.

На момент затримання, банда ошукала постраждалих на 50 мільйонів гривень. Це тільки ті епізоди, які вже вдалося встановити. Але, правоохоронці підозрюють, сума збитків вдвічі більша.

Велика війна породила цілу низку нових шахрайських сюжетів. Страждають не тільки волонтери і підприємці. Злодії відкривають кредити на ім'я зниклих без вісті чи полонених військовослужбовців, заманюють людей, які втратили дім, липовою гуманітарною допомогою.

Інна Хлівна, керівниця сектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області:

Є ще такі ситуації, коли наприклад шахраї створюють фішингові сайти та під приводом надання державної допомоги, пропонують громадянам отримати виплати на картки з метою подальшого несанкціонованого зняття грошових коштів з їхніх карток.

Від реальних веб-ресурсів фішингові сайти можуть відрізнятися лише одним символом у адресі.

Зараз я шукаю власника одного із фішингових сайтів. Та намагаюся встановити його реальну IP-адресу. Хостинг знаходиться ближче, десь він більш захищений, десь він менш захищений, але все одно це робота досить кропітка.

Тому правоохоронці радять бути максимально уважними. Обирати надійних волонтерів, не давати особисті дані, перевіряти адреси сайтів і надавати перевагу накладеному платежу.