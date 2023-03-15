Дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 німецьких танків Leopard. Про це на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-10") заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Загалом впродовж останніх трьох місяців члени цієї контактної групи продемонстрували відмінне лідерство у нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, та щоб створити імпульс на полі бою. Йдеться про формування понад 9 бронетанкових бригад. Коаліція держав, які безоплатно поставляють Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн вже зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard.

Глава Пентагону не уточнив, про які країни йдеться.

25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.

Великобританія та США оголошували про плани направити Challenger та Abrams. За інформацією Die Welt, Нідерланди та Данія відмовилися постачати танки Leopard 2. Натомість вони можуть надати допомогу з ремонтом та постачанням застарілих Leopard 1.

Нагадаємо, наразі лише Польща передала Україні обіцяні бойові танки Leopard 2 - 14 одиниць.