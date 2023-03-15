Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував чутки про кепський стан свого здоров'я та розповів, що за загадковий прилад він носить на своєму пальці.

Приводом для появи нових чуток про хворобу Кадирова стала його фотографія з зустрічі з володимиром путіним. Вона відбулася 13 березня, на одному з трьох фото з зустрічі, розміщених на сайті Кремля, на пальці голови Чечні помітний якийсь предмет, від маленького чорного корпусу якого відходить прозорий ремінець.

Прилад викликав багато обговорень, його називали "тривожною кнопкою, медичним приладом, загадковим приладом". Насправді це так званий електронний лічильник молитов, заявив Кадиров.

Всё гадают и гадают. Честно признаться, повеселили меня эти версии.... Да, это у меня электронный счетчик. И он всегда со мной во время бодрствования. Я читаю салаваты в честь нашего любимого ПРОРОКА Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, какое количество раз я их прочел. Вот и весь секрет.



А тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил.

На початку німецький Bild написав, що у Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Видання звертає увагу, що за останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже опухлий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі.

Опитані журналістами лікарі вважають, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Це стверджує і колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні.

Зав його словами, Кадиров привіз до Чечні лікаря з ОАЕ, тому що не довіряє московським лікарям. Доктор Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова.