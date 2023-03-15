В Україні настала календарна весна - опалювальний сезон проходить штатно і поступово рухається до завершення.

Так, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявив, що внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії.

Водночас через пошкодження мереж обмеження подачі електроенергії останніми днями були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі.

У Луцьку виконавчий комітет міської ради вирішив тимчасово призупинити опалювальний сезон. Там пояснили, що при настанні середньодобової температури понад +8 градусів за Цельсієм. Про це повідомив сайт "Волинські новини".

У Кропивницькому опалювальний сезон закінчиться не пізніше 15 квітня, про що повідомило "Суспільне". У Дніпропетровській області (Нікополь та Кам'янське) завершується у період із 20 по 31 березня.

У Сумах влада планує завершувати опалювальний сезон з 1 квітня - подібна ситуація спостерігається і в Києві. У Тернополі опалювальний сезон планують закінчити найближчим часом.