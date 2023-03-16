Розміновані поля - одна з головних передумов безпечної посівної. Полегшити і пришвидшити роботу вибухотехніків могли б спеціально навчені собаки-сапери. Їхні природні інстинкти - кращі за будь-який металошукач. У Єврокомісії обіцяють до кінця наступного року передати нам півсотні тварин. Кілька песиків-пошуковців ми вже отримали. Але тепер треба подбати про їхній захист. Собакам потрібні спеціальні бронежилети. Який на вигляд "бронік" для тварин і як взагалі проходить підготовка собак до виконання бойових завдань - дивіться далі.

Собаки на клички Драйв та Лора мають знайти те, що сховали від них інструктори. На вулиці - сильний вітер, і це може ускладнbти пошук - кажуть кінологи. Адже головна зброя чотирилапих - ніс!

Олена Ткаченко - керівник проекту з пошуку тіл загиблих:

Собаці не важливо, що вона шукає, собака шукає той запах, якому ми навчимо.

Завдяки цьому, собаку можна навчити, зокрема, шукати людей серед завалів. І саме з такими тваринами-пошуковцями працювали наші рятувальники, коли їздили до Туреччини ліквідовувати наслідки землетрусу.

Можна навчити шукати вибухівку на полях. Це зараз життєво необхідно на прифронтових територіях, де аграрії зо дня на день мають намір сіяти зерно. Та в деокупованих містах і селах, де скрізь стоять таблички "Обережно, міни!" і часто стаються трагедії, коли люди наступають на залишену ворогом вибухівку.

Тим часом наші хвостаті герої Лора і Драйв уже виконують завдання. Вони шукають предмет зі специфічним запахом. Подивіться, те, що люди називають різним підходом до справи, цілком застосовне і до собак. Драйв - гучно дає про себе знати, коли впорався із завданням. Лора, відчувши потрібний запах, - навпаки завмирає.

Олена Ткаченко - керівник проекту з пошуку тіл загиблих:

Є собаки, яким легше робити активну позначку - вони можуть гавкати, є собаки, які замирають і мовчки позначають. Ми не можемо примушувати собак чи так чи так, ми робимо в цій роботі як краще для собаки.

Розвідка, затримка диверсантів, розмінування… На передовій для собак також повно роботи. Даггі тренують саме до виконання бойових завдань. Втім спочатку - кілька місяців тренувань!

Костянтин Ампілогов - інструктор-дресирувальник кінологічного союзу України:

Ми в підготовці собак залучаємо деякі методи і користуємось інстинктами, які є в собак. Ми собаку вчимо кусатися і реагувати на сторонніх людей. Нам потрібні, це називається "стек" і він не наносить шкоди собаці, це спеціальне знаряддя для дресирування, нам це необхідно, щоб собака навчилася тримати навантаження від сторонніх людей.

Виконуєш небезпечну справу - маєш право на захист! Бронежилет для собаки, можливо, звучить трохи дивно. Але це вкрай необхідна деталь.

Тетяна Славінська - координатор проекту з виготовлення бронежилетів для собак:

Ми не готові були сприйняти цей атрибут захисту як за правило. Друга випливала з першого - в Україні не було в повному сенсі того слова виробництва бронежилетів для собак. Я шукала скрізь - тут у нас, в Америці, в Європі, хто виробник, які технічні характеристики, яка ціна, паралельно відпрацьовувала питання виробництва в Україні, бо бронежилети закордонні коштували дуже дорого.

Лора, Драйв і Даггі - вже тренуються в бронежилетах. Адже до нового одягу тварин треба певний час привчати, зазначають кінологи. Щоб під час роботи собаку ніщо не відволікало від пошуків.

Рятувальники та силовики, військові та волонтери. Спеціально навчені тварини потрібні багатьом спецслужбам. На цьому відео - боєць закликає надати нашим захисникам собак, які вміють шукати тіла загиблих бійців.

Були знайдені тіла тих людей, яких фактично поховали в братських могилах або знаходили на поверхні, ще багато є поодиноких поховань, стихійних, на колишніх позиціях російських військових. Зараз ми потребуємо допомоги європейських кінологічних організацій саме в підготовці спеціалізованих собак для пошуку тіл загиблих. З кожним місяцем шукати загиблих людей буде дедалі складніше.

Олена Ткаченко - керівник проекту з пошуку тіл загиблих:

Це хлопці, які мають досвід роботи, які шукають тіла загиблих вже дуже давно. В основному ця група людей складається з волонтерів і людей-музейників і вони своєю ціллю за будь-яку нагоду, знаходити тіла людей і повертати їх до своїх родичів.

Помічник, рятівник, фахівець… Собака вже давно - не просто добрий друг. Втім поки що в Україні хвостатих побратимів, які краще за людей шукають постраждалих і загиблих, знають, де лежить міна, чують наближення диверсанта - катастрофічно не вистачає.