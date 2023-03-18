Найтяжча посівна: чи вистачить запасів насіння та добрив [ Редагувати ]
Найтяжча посівна. Новий сезон - і нові виклики для українських хліборобів. Якщо торік фермери змушені були працювати просто під кулями, із дефіцитом палива та зерносховищ, то цьогоріч - проблеми інші.
Чи вистачить запасів насіння та добрив? Чи зможуть аграрії обробляти землю, яка місяцями була під окупацією і обстрілами? Чи вийде в поля техніка, де проходить лінія фронту? Марина Михайловська шукала відповіді.
Галицинівську громаду ще не так давно від окупованої частини Херсонщини відділяли лічені кілометри. З весни до осені тут точилися активні бої.
Сергій Алдабаєв - староста села Прибузьке:
У нас фермерське село, багато фермерів в селі. У нас напевно 60 фермерських господарств. Люди повертаються, намагаються починати працювати на полях. Але у нас багато повністю нерозмінованого.
Ворог щільно засіяв місеві поля вибухонебезпечними "подарунками". Загалом на Миколаївщині потребують обстеження та розмінування близько трьохсот тисяч гектарів сільськогосподарських земель.
Володимир Афанасьєв - головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації:
Основною проблемою для наших аграріїв в 2023 році залишається неможливість здійснення діяльності на замінованих чи забруднених вибухонебезпечними предметами територіях.
До рідного Прибузького Віктор повернувся зовсім нещодавно. Село зруйноване й напівпорожнє. Чоловік намагається відновити дім і власну справу. Так само, як і більшість сусідів.
Віктор Матьовка - житель села Прибузьке:
Стараються, всі стараються. Там заміновано, ту сторону ніхто не буде. У мене сусід фермер приїжджати буде сіяти. На страх і ризик. А размінування дорого коштує.
Віктор та його брат - уже багато років у сільському господарстві. До польових робіт готуються й цього року. Хоча розуміють - посівна буде складною. Ціни на добрива зависокі, сіятися та обробляти землю - майже нічим.
Віктор Матьовка - житель села Прибузьке:
Техніка попалена. Нанімають. Нанімати тільки треба. Десь просять, десь у когось осталося. А так більшість техніки погоріло. Кредити не дають. На наш район не дають, тому що в нас червона зона. Так що не знаю.
Посадовці на місцях розуміють - фермерам самим не впоратися. Потрібна підтримка.
Наталія Панашій - староста сіл Лимани та Лупареве:
Люди втратили в тому році все. Складали акти про втрату їхніх доходів по зерну. З 1 березня почалася реєстрація по програмі USAID. Людям, які бажають засіватися, будуть видавати зерно, добрива, протравку.
Та хай би як важко було аграріям - наголошують в обласній військовій адміністрації - але посівна на Миколаївщині відбудеться. Порожніми поля не стоятимуть.
Володимир Афанасьєв - головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації:
Сільгоспкультури планується посіяти на площі 1 млн. 275 тис. га. Це на 72 тисячі більше, ніж торік. 555 тис га озимих вже посіяно. Яровий клин планується посіяти на площі 720 тис га.
Посадовці переконані - зібраного зерна має вистачити і для власних потреб області, і для продажу. Аграрії ж кажуть - якщо отримають підтримку від держави чи західних партнерів, посівна пройде легше, а врожай буде ще кращим.
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Сусіди кажуть, злякалися, адже вибухів в селі давно не було. Потім лиш зрозуміли - рвануло на одному з подвір'їв. Постраждав 9-річний онук господаря будинку.
Зараз, після деокупації, життя в громаді поступово повертається до норми. Там навіть ведуть посівну. І це попри постійні обстріли та мінну небезпеку. В яких умовах доводиться працювати місцевими аграріям, розкаже Наталія Сінченко.
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