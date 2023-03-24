На Волині жінка намагалася продати дитину подружки за $30 тисяч [ Редагувати ]
У Луцьку жінка намагалася продати немовля за $30 000. Оперативники внутрішньої безпеки та слідчі поліції Волині попередили злочин. Дитину передали лікарям. Про це повідомляє Нацполіція.
Правоохоронці отримали інформацію, що мешканка Луцька серед своїх знайомих підшукує охочих придбати немовля. Після ретельної перевірки поліцейські з'ясували всі обставини.
Виявилось, що 23-річна місцева мешканка у квітні 2022 року народила самотужки вдома хлопчика, якого одразу віддала своїй 26-річній подружці, щоб та піклувалася про нього.
Спочатку жінка турбувалась про немовля, переховуючи від сторонніх очей, а потім почала підшукувати покупців на 11-місячну дитинку.
Слідчі поліції оголосили їй про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України - "Торгівля людьми". Крім цього, після вивчення всіх обставин та фактів діям матері буде також надана правова кваліфікація.
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