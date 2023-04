Експрезидент США Дональд Трамп з'явився на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 287, який проходив у Майамі. У соцмережах викладають відео.

The crowd at #UFC287 ERUPTS when Pres. Donald Trump walks out.



Florida is TRUMP COUNTRY.@OANN pic.twitter.com/45suo5ky1Y — Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) April 9, 2023

Трамп сидів на турнірі поруч із легендарним боксером Майком Тайсоном і президентом UFC Даною Уайтом. За інформацією видання, експрезидента США та главу UFC пов'язує давня дружба.

Trump in the house as the crowd cheers U.S.A U.S.A 👀 pic.twitter.com/TCiXhbMG8r — Ian Heinisch (@ianheinischmma) April 9, 2023

У ході турніру до Трамп неодноразово підходив боєць змішаного стилю Кевін Холланд. А одн бійців в октагоні заявив, що "Трамп найкращий президент усіх часів".

Jorge Masvidal says “Donald Trump is the greatest president of all time” and starts a “Let’s Go Brandon” chant 🔥 pic.twitter.com/kJeElz2NXx — shaneyyricch (@shaneyyricch) April 9, 2023

Крім того, цього тижня резиденцію політика у Флориді відвідував інший боєць UFC Хорхе Масвідаль.

4 квітня суд у США офіційно звинуватив Дональда Трампа у "фальсифікації ділової документації першого ступеня" за 34 епізодами. Попередні слухання у справі очікуються у грудні поточного року, а перші судові засідання призначено на січень 2024 року.