Трамп відвідав турнір UFC 287 у Майамі (відео) [ Редагувати ]
Експрезидент США Дональд Трамп з'явився на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 287, який проходив у Майамі. У соцмережах викладають відео.
The crowd at #UFC287 ERUPTS when Pres. Donald Trump walks out.— Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) April 9, 2023
Florida is TRUMP COUNTRY.@OANN pic.twitter.com/45suo5ky1Y
Трамп сидів на турнірі поруч із легендарним боксером Майком Тайсоном і президентом UFC Даною Уайтом. За інформацією видання, експрезидента США та главу UFC пов'язує давня дружба.
Trump in the house as the crowd cheers U.S.A U.S.A 👀 pic.twitter.com/TCiXhbMG8r— Ian Heinisch (@ianheinischmma) April 9, 2023
У ході турніру до Трамп неодноразово підходив боєць змішаного стилю Кевін Холланд. А одн бійців в октагоні заявив, що "Трамп найкращий президент усіх часів".
Jorge Masvidal says “Donald Trump is the greatest president of all time” and starts a “Let’s Go Brandon” chant 🔥 pic.twitter.com/kJeElz2NXx— shaneyyricch (@shaneyyricch) April 9, 2023
Крім того, цього тижня резиденцію політика у Флориді відвідував інший боєць UFC Хорхе Масвідаль.
4 квітня суд у США офіційно звинуватив Дональда Трампа у "фальсифікації ділової документації першого ступеня" за 34 епізодами. Попередні слухання у справі очікуються у грудні поточного року, а перші судові засідання призначено на січень 2024 року.
по темі
Колишнього президента США Дональда Трампа арештовано. Про це повідомив телеканал CNN
Журі присяжних у суді Нью-Йорка виніс обвинувальний висновок у справі про причетність колишнього президента США Дональда Трампа до виплати $130 тис. порноакторці Стормі Деніелс
Скандал, якого ще не бачила Америка. За останню добу 45-й президент США, Дональд Трамп побував і під формальним арештом, і вислухав кримінальні звинувачення, і заявив про "змову" і "політичні переслідування".
Колишній президент США Білл Клінтон шкодує через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках. Він упевнений, що якби цього не сталося росія не наважилась би на збройне вторгнення. Про це Клінтон заявив в інтерв’ю ірландському телеканалу RTÉ
4 квітня колишній президент США Дональд Трамп постав перед судом Манхеттена (Нью-Йорк), де йому висунули кримінальне звинувачення за 34 пунктами. Один із них стосується виплати $130 тисяч порноакторці Стормі Деніелс, яка погодилася не розкривати інформацію про сексуальний зв'язок з Трампом перед виборами 2016 року