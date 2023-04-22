Посівна цього року обходиться в копієчку. Здорожчало все - і добрива, і насіння.

Як відбувається посівна на Харківщині - бачила моя колега Світлана Шекера. Вона з'їздила до аграріїв, чиї поля розташовані в прифронтових зонах. Роботу фермерів ускладнює російська артилерія. Доводитися й сіяти, і збирати залишки смертоносного залізяччя, виявляти міні. Проти сільськогосподарських виробників і погода - рясні дощі та холод. Більше про посівну всупереч обставинам.

Фермер Фелікс Федоров показує, що везе в багажнику.

Ось набір колгоспника зараз такий. Металошукач, бронежилет, сокира. - Ви одягали бронежилет і все одно йшли в поле? - Я одягав, і механізаторам я купив. І вони сиділи в тракторах, в комбайнах в бронежилетах. Так і працювали.

Металошукачем ось так, фермер проходиться по узбіччю. Про всяк випадок.

Шукаєш, ходиш, шукаєш, чи немає чогось. О! Щось є!

Цього разу - нічого небезпечного, металошукач спрацював на бляшанку. А от раніше, розповідає фермер, на полях знайшли з півсотні "Ураганів" і "Смерчів". Витягали порожні болванки від касетних снарядів. Купу військового залізяччі звезли сюди, на подвір'я сільгосппідприємства.

Ось це "Ураган". Це все з поля, витягали, вони були загнані в землю. Все це витягали й привозили, збирали. Лежать. Потім, може віддамо на металолом.

Російські "Гради" залітали й на територію агропідприємства, понівечили техніку.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Цей сучасний комбайн аграрії придбали невдовзі перед початком війни. Після ворожого обстрілу ця техніка вже не придатна для використання.

Та попри все - посівну аграрії не пропускають. Садили того року. Садять і нині. Хоча деякі землі, так і лишаються необробленими.

Фелікс Федоров, директор агропідприємства:

Майже тисяча гектарів у нас випали минулого року, їх ми не сіяли, тому що там були бойові дії, стріляли туди дуже сильно. Ось і цього року будемо намагатися туди зайти по максимуму, скільки зможемо, скільки встигнемо.

У поле вже вийшла техніка. Саме сіють соняшник.

На сусідньому полі агроном перевіряє, як зійшли озимі.

Підгодована селітрою, 150 кг на гектар. Уже, от бачите, пішли болячки, і вже її треба обробляти.

Крім залишених війною снарядів, аграріям дошкуляє і погода. Через непритаманні Харківщині рясні дощі - восени не змогли зорати поля. Далі - аномально тепла зима. Тепер - знову дощить. Вчасно посіяти не можуть. І це неминуче вплине на майбутній врожай.

Віталій Шульга, агроном:

Вже, як кажуть, вже третя декада квітня, а ми ще, як кажуть, тільки соняшник почали. І холодно ще. Але ж, як кажуть, терміни піджимають. Треба ж успіти посіяти.

Та й посівна цього року обходиться в копієчку. Здорожчало все - і добрива, і насіння.

Віталій Шульга, агроном:

Азотні добрива сильно подорожчали - у 4, 5 разів. Особливо це тенденція була зимою, коли треба було купувати, коштувала від 34 до 36 тис., зараз вона впала до 27 тис. Але треба було тоді купувати, щоб вони були, як кажуть, в господарстві. Насіння подорожчало процентів на 20, 25. Тобто, якщо ми купували за 5-5,5 тисяч, то зараз воно від 6,5 до 8 тисяч.

Добрива, скільки б не коштували, вносити треба, кажуть аграрії. Бо інакше зерно буде гіршої якості й підійде хіба що на корм тваринам. Торішній врожай зернових вдалося продати лише навесні й за ціну, майже вполовину меншу за довоєнну. Через війну аграріям довелося відмовитися і від планів щодо оновлення техніки. Та навіть зі своїх тепер скромних прибутків намагаються допомагати військовим. Бо лише під мирним небом будемо з хлібом.