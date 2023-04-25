Українські військові дають гідну відсіч: як у цьому допомагають оператори "Джавелінів" [ Редагувати ]
43 атаки противника відбили наші захисники за минулу добу на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, повідомляють у Генштабі. Саме на цих гарячих точках Донеччини росіяни зосередили свої основні атаки. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Українські військові дають ворогу гідну відсіч. Неабияк у цьому допомагають оператори американських переносних ракетних комплексів "Джавелін". Про роботу протитанкістів на фронті - наш матеріал, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення.
На цих кадрах - нещодавній бій наших захисників у районі села Водяне на Донеччині. Тоді - розповідають українські бійці - влаштували ворожим солдатам справжнє пекло.
Позивний "Маяк", військовослужбовець Збройних сил України:
Начався штурм колоною противника, танкової колони. Десь 9 -10 одиниць техніки. Поначалу там підбили 2 Т72, но вони не зупинялись і вони далі їхали як в ні в чому не бувало. По їхньому штурму було видно, що їм все одно, що вони втрачають техніку.
Коли "Джавелінники" відпрацювали по цілях, до бою підключилися інші підрозділи.
Позивний "Маяк", військовослужбовець Збройних сил України:
Решта були танкові бої. Танки також наносили вогневі ураження по БМП. Працювала артилерія. Атаку відбили. Вони всі знищені.
Така результативність не випадок, а закономірність, наголошують наші захисники.
Позивний "Пшеня", військовослужбовець Збройних сил України:
Так не буде, що ти сидиш з установкою і увидел "о, техника". Такого нету. То есть аеророзвідка ее видит, видите ее издалека. То есть, есть время на подьезд. То есть, ти знаєш вот через такий то певний час техніка пі'їде, вона буде їхати з того напрямку, скільки одиниць ти будеш знати.
Разом зі своїм талісманом, щеням на прізвисько "Джавеліна", наші бійці продовжують тримати фронт на Донеччині.
Позивний "Пшеня", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми позиціїї змінюємо часто, но все одно харить на одному місці находитись постоянно. Хочеться уже наступать.
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Тривали позиційні бої також на Бахмутському, Вугледарському, Марʼїнському напрямках та в районі Кремінної-Сватового. Докладніше розкаже Євген Соломін.
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