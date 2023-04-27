Як вигнати росію з радбезу ООН: українські волонтери знайшли рішення [ Редагувати ]
Як вигнати росію з радбезу ООН? Як донести міжнародним партнерам, що країні - агресорці там не місце? За цю справу взялися українські волонтери. Вони розпочали збір підписів під відповідною петицією. А голосувати за неї закликають через банери, які розмістили на зруйнованих російськими військовими будівлях.
Напередодні такий з'явився на розбитому терміналі аеропорту "Херсон", а ще в легендарній Чорнобаївці. Та чи підтримують українці ініціативу - розкаже Андрій Анастасов.
Будь ласка: там бачите, який був приліт - на другому поверсі пробило кришу, пробило дах. Це залишилося від російської окупації - те, що ми бачимо.
Працівники Міжнародного аеропорту "Херсон" показують, що сталося з летовищем, яке так ретельно відновлювали. У березні двадцять другого вони мали відкритися після реконструкції: з новою злітно-посадковою смугою, сучасним обладнанням. Але не встигли: рашисти знищили тут майже все.
Дмитро Бутрій, перший заступник Херсонської обласної військової адміністрації:
Злітно-посадкова частково підлягає ремонту, але все рівно практично весь аеропорт треба піднімати з нуля. І сьогодні по попереднім оцінкам, на відновлення Херсонського аеропорту - це порядку двох з половиною мільярдів гривень потрібно.
Тепер на цій будівлі - у легендарній Чорнобаївці - банер із закликом виключити російську федерацію зі складу Організації Об'єднаних Націй. Петицію з таким закликом подали українські волонтери: банери розміщують на місцях воєнних злочинів рф - як, наприклад, у Бородянці чи Дніпрі. І українцям не треба довго пояснювати, чому це важливо.
Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради:
Організація Об'єднаних Націй була створена для того, щоби уникнути в подальшому міжнародних конфліктів. Асьогодні позиція російської федерації і її керівництва - вона зводиться до того: це перше - захоплення територій суверенних держав, це гуманітарні катастрофи, які вони несуть до людей. Ми бачимо приклад нашого міста Маріуполь. Тому я вважаю, що вони точно не повинні бути в ООН, а тим паче - в Раді Безпеки Об'єднаних Націй.
Ба більше: волонтери кажуть - навіть з юридичного погляду росія не має права займати місце в ООН. Справа в тому, що у дев'яносто першому році вона не пройшла обов'язкової процедури вступу до організації, а просто нібито стала спадкоємицею цього права від радянського союзу.
Артем Миколайчук, член ініціативної групи unrussiaUN:
Тобто вони там знаходяться взагалі незаконно і ми можемо зараз взяти і просто їх звідти вигнати, а в ідеальному випадку взагалі їх замінити. І кожен рік будемо змінювати: наприклад, цей рік - Україна, наступний рік - Казахстан і так далі.
Але для того, щоб світова спільнота звернула увагу на цю пропозицію, треба зібрати мільйон підписів під петицією. Зараз є лише третина цієї кількості, тож щоб вигнати агресора з ООН, українцям треба дотиснути. Електронне голосування потребує не більше хвилини.
Артем Миколайчук, член ініціативної групи unrussiaUN:
Росія блокує дуже багато мирних резолюцій, дуже багато резолюцій з приводу взагалі України і світу. Ну, буквально кожен підпис під цією петицією міжнародною - це постріл у бік ворога.
У найближчих планах - розмістити такі банери у Херсоні, Миколаєві, Одесі, Львові та Харкові.
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