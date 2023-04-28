У Києві відкрили виставку, на якій замість полотен - залишки відпрацьованих ракет і снарядів [ Редагувати ]
Мистецтво - це також зброя. У Києві відкрили виставку, на якій замість полотен - залишки відпрацьованих ракет і снарядів. Анатолій Журавльов розповість більше.
На цих кадрах - залишки ворожих снарядів і ракет, які росіяни на початку повномасштабного вторгнення випускали по Київщині. Зі смертоносного залізяччя на об'єкти мистецтва їх перетворили українські художники.
Марина Чопей, художниця:
Зображений Архангел Михаїл. Він - покровитель України на сьогодній день. Тобто ангел, який бореться зі злом. І символічно я показала прапор.
Марина - з дитинства пише картини. Коли з'явилася можливість попрацювати з новим для неї матеріалом, не вагалася. На виставці, присвяченій річниці деокупації Київщини, в Марини - кілька робіт.
Ця робота називається "Україна-Весна". Тут ви бачите руїни. На жаль, вони є в нас в Україні... І весна українська - вона відродиться.
Кожна робота на виставці символізує нескореність України. Деякі експонати - результат творчого бачення дітей.
Йосип Бартош, художник:
Каждий індивідуально підходив до своєї мети. Ви бачили роботи різні - не було загальної якоїсь концепції. Каждий розумів - перед ним зброя, перед ним смерть. З неї потрібно зробити життя.
Уламки російських ракет і снарядів, що стали полотнами, художникам надали волонтери. Вони й стали ініціаторами виставки, яка відсьогодні відкрита у Дипломатичній академії у Києві.
Мері Акопян, представниця волонтерського руху "Добробат":
Я сподіваюся, що цю виставку ми будемо провозити не лише територією України - в різні міста й області. А й в тому числі за кордоном. І в майбутньому ми плануємо частину цих експонатів продавати на благодійних аукціонах, які теж даватимуть нам ресурси і кошти продовжувати допомагати українцям відновлювати домівки.
Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України:
Ця виставка є фактично маніфестом життя крізь смерть, сльози, біль. Тоді, коли ми незламні. І самі собі про себе кажемо це відверто, і про себе це кажемо іншим країнам, іншим громадянам. І лише такий шлях є шляхом перемоги.
Виставка мистецтва на уламках боєприпасів діятиме щонайменше тиждень.
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