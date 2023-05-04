Вони з'ясували: для виробництва дронів іранцям потрібні західні технології. І вони намагаються придбати їх в Німеччині.

Київ, Одеса, Запоріжжя, Нікополь - росіяни цієї ночі вкотре атакували Україну ракетами та безпілотниками. Збройні сили України знищили 18 з 24 "Шахедів". Разом з тим експертна організація "Conflict Armarment Research" з'ясувала, що іранці використовують для виробництва своїх безпілотників західні технології.

Як вони потрапили в Іран, попри санкції?

Дрони "Шахед», за допомогою яких росія постійно атакує українські міста, відносно дешеві й прості у виробництві, утім здатні завдавати серйозних руйнувань. Двигуни до них виготовляє компанія "Mado" - флагман іранської індустрії безпілотників, що торік у грудні потрапила під санкції США та ЄС. У свій "чорний список" цю фірму внесла і Велика Британія. Більше того, британським експертам вдалося отримати й вивчити компоненти кількох десятків дронів, що були збиті українськими ППО. І вони стверджують: двигуни "Шахедів" розроблені на базі західних технологій. Зокрема, німецьких.

Сенсація? Можливо. Утім, не для німців. Бо цій історії вже багато років. Про намагання Ірану нелегально придбати технології для виробництва бойових дронів - німецькі правоохоронці, митники та журналісти повідомляли понад 10 років тому. У більшості випадків, іранцям це не вдавалося. Утім, були й вдалі спроби.

Серпень 2010-го року. Офіційний Тегеран представив нову розробку своїх інженерів - дрон-бомбардувальник під назвою "Нападник". На презентації безпілотника з радіусом дії до тисячі кілометрів був присутній тодішній президент країни Махмуд Ахмадінеджад. Він назвав цю подію проривом для країни. А для німецьких журналістів новина стала приводом для великого розслідування. Вони з'ясували: для виробництва дронів іранцям потрібні західні технології. І вони намагаються придбати їх в Німеччині. Ось що журналістам ще 13 років тому розповіли митні криміналісти.

Вольфганг Шмітц, представник кримінального відділу митниці:

Останнім часом ми фіксуємо спроби з боку Ірану придбати двигуни для своєї програми з виробництва дронів. Вони намагаються отримати їх від різних виробників. Є вже кілька розслідувань, які ми розпочали за дорученням прокуратури.

Одна зі справ - навіть дійшла до суду. У 2013-му році у Франкфурті відбувся процес над двома іранцями, які придбали понад 60 двигунів у німецької компанії "Limbach Flugmotoren" і нелегально, задекларувавши вантаж як мотори для водних мотоциклів, переправили їх в Іран. За даними розслідувачів, за деякий час після отримання Іраном німецьких технологій, місцевий інженер Юзеф Абутелабі заявив, що його фірма розробила двигун для безпілотника. Тепер ця компанія відома як "Mado". Та сама, яка виробляє компоненти для "Шахедів"!

Для виробництва своїх дронів-камікадзе Іран використовує не тільки німецькі технології. Раніше у безпілотниках інших типів знаходили двигуни австрійського виробництва, зокрема компанії "Ротакс". Ця фірма теж напряму не продавала їх іранцям. Технології експортували нелегально, за допомогою низки підставних посередників.