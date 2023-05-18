Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 17 травня заявив про продовження "зернової угоди" ще на два місяці. Про те, наскільки важлива ця угода і що вона дає світу та Україні в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

"Коли ми зараз говоримо про продовження зернової угоди, то насамперед тут повинно звучати трошки інше: це не на два місяці, а на чотири місяці. Тобто дискусія, яка останнім часом точилась, це дискусія навколо того, чи двухмісячний це срок, чи чотирьохмісячний. Цього тижня ми отримали підтвердження, що всі погодились, що це 4-місячний термін, а значить ми продовжуємо працювати в межах ще плюс два місяці", - зазначив Сольський.

Він додав: "Ця угода дала мільйон тонн вивезеного зерна - це зрозуміло, але вона дала значно менше, чим могла дати і значно менше, ніж минулої осені. Середня кількість кораблів, яка виходила минулої осені за добу - 6. Протягом останніх двох місяців - менше 1. По факту, місцями було більше розмов, аніж роботи".