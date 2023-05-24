"путіну байдуже, скількох росіян він вб'є" - Волкер [ Редагувати ]
Ексспецпредставник США в Україні Курт Волкер розповів про те, що наразі немає перспектив для серйозних переговорів між Україною та росією.
За його словами, голові кремля володимиру путіну байдуже на втрати в його армії.
Аналізуючи поведінку російського диктатора, Волкер відзначив, що путін не має наміру припиняти війну.
Я думаю, ми всі бачимо, що володимир путін не має наміру припиняти боротьбу, якщо ви слухаєте, що він говорить, дивитесь, як він себе поводить, що він робить. Йому байдуже, скількох росіян він уб'є. Він збирається продовжувати боротьбу.
Перспективи для переговорів між країнами можуть з'явитись лише після повної перемоги над російськими військами.
Тоді, я думаю, може з'явитися шлях для укладання мирного договору. Але спочатку їх треба перемогти.
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