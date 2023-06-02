У Чернівцях у кризовому центрі "Місто добра" відкрили ще один корпус [ Редагувати ]
У Чернівцях у кризовому центрі "Місто добра" відкрили ще один корпус. Вже четвертий. Він стане прихистком для півсотні малюків, позбавлених батьківського піклування. Першою там поселилася малеча з Миколаївського дитбудинку. У новій оселі у маленьких українців побувала Ольга Лучек.
У кризовому центрі "Місто добра" свято. Всі в очікуванні відкриття ще одного корпусу. Там мають оселити евакуйованих дітей з дитячих будинків.
Чекають на гостей з подарунками й трирічні Руслана та Максим. Вони до Чернівців переїхали з Миколаєва - розповідає їхня подруга і за сумісництвом помічниця кризового центру Жанна.
Жанна, помічниця кризового центру "Місто добра":
У нас Максим дуже шустрий, він всьо любить розбирати, йому даєш конструктор, і він дуже любить складати його, а Русланка дуже любить книжки, ми кажемо шо вона наша вихователька, підходить там, каже: це не роби, помічниця наша, замітає у нас, помагає нам.
Загалом у новому приміщенні житимуть півсотні малюків з різних регіонів України.
Марта Левченко, засновниця кризового центру "Місто добра":
Він відрізняється від усіх корпусів, які знаходяться на нашій території, він сучасний, він креативний, це є місце для розвитку, для навчання дітей, тут діти займатимуться мистецтвом, тут є сцена, класи англійської, математики, науки, гончарства, малювання, діти розвиватимуть свої таланти, все це буде після Перемоги, а вже сьогодні тут поселяться малюки з евакуйованого дитячого будинку.
Першими до будинку забігають його маленькі жителі. Роздивляються новеньку бібліотеку, спальні, ігрову кімнату. У когось терпіння на межі - тож одразу в басейн з яскравими кульками.
Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:
Це ще одна можливість надати допомогу тим дітям, які зазнали реальних втрат під час війни, втратили батьків, рідних, близьких, діти, які залишилися самі. Ми готові прийняти всіх-всіх хто бажає до нас переїхати, тут ми зробимо все для того, аби діти себе почували в комфорті, в безпеці.
Побудувати новий корпус допомогали й благодійники.
Матьйо Арден, президент благодійного фонду:
Ми надали будівельні матеріали для того, щоб добудувати та облаштувати будівлю, яка знаходиться за моєю спиною. У нас є багато проєктів в різних регіонах України.
"Місто добра" вже прийняло десятки родин та сотні дітей. І воно невпинно росте. Зараз будують хоспіс та реабілітаційний центр.
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