Передумов для переговорів між Києвом та Москвою наразі немає. Про це заявив журналістам на брифінгу речник путіна Дмитро Пєсков.

Насчет диалога мы неоднократно говорили - сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет... Мы констатируем и видим, что вокруг все больше и больше экспертных обсуждений, заявлений представителей европейских стран - пока абстрактных, но рассуждений - о некоем мирном процессе. Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны.

Заяви президента України Володимира Зеленського про вступ до НАТО говорять про небажання та нездатність Києва вирішувати "український конфлікт" за столом переговорів", стверджує Пєсков.

Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании и неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров.

За словами речника путіна, росія вимагатиме гарантування власної безпеки, це виключає розширення НАТО до кордонів країни та вступ України до альянсу.

Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса (НАТО - ред.) и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО. Естественно, это является одним из главных раздражителей потенциальных проблем на долгие, долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет.

Американське видання Politico повідомляло, що влада США готується до заморожування конфлікту в Україні. За його даними, у Білому домі не виключають, що бойові дії триватимуть багато років чи навіть десятиліть.

Категорично проти заморозки виступає офіційний Київ. Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що жодної угоди "Мінськ-3" не буде. Натомість він запропонував "формулу миру", яка включає виплату росією репарацій, трибунал і повернення до кордонів 1991 року.