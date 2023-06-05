Представник Ватикану сьогодні приїде до Києва із мирною місією [ Редагувати ]
Італійський кардинал Маттео Зуппі, якому папа римський Франциск доручив виконати мирну місію, щоб спробувати допомогти покласти край війні, відвідає Київ 5-6 червня.
Про це повідомляється у заяві Ватикану.
Згідно з повідомленням, архієпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції здійснить візит до Києва як посланник Франциска.
У Ватикані заявили, що головна мета цього візиту: "уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого світу та підтримати жести гуманності, які можуть допомогти знизити напруженість".
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