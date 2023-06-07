Симуляція нападу на країну-члена НАТО: у Німеччині пройдуть найбільші навчання в історії альянсу [ Редагувати ]
У Німеччині пройдуть найбільші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою на знак демонстрації сили. Про це повідомляє AP.
Повідомляється, що у навчаннях Air Defender 23, які пройдуть 12-23 червня, візьмуть участь 10 тисяч учасників і 250 літаків із 25 країн, які відповідатимуть на симуляцію нападу на країну-члена НАТО.
Тільки США направляють 2 тисячі військовослужбовців Нацгвардії та близько 100 літаків для участі в тренувальних маневрах 12-23 червня.
Це навчання буде справді вражаючим для будь-кого, хто спостерігатиме, і ми нікого не змушуємо дивитися.
Вона додала, що навчання продемонструють спритність і швидкість союзницьких сил НАТО як перших служб реагування.
Я була би дуже здивований, якби будь-який світовий лідер не звернув увагу на те, що це свідчить про дух цього альянсу, що означає силу цього альянсу. І це включає пана путіна.
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