У Німеччині пройдуть найбільші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою на знак демонстрації сили. Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що у навчаннях Air Defender 23, які пройдуть 12-23 червня, візьмуть участь 10 тисяч учасників і 250 літаків із 25 країн, які відповідатимуть на симуляцію нападу на країну-члена НАТО.

Тільки США направляють 2 тисячі військовослужбовців Нацгвардії та близько 100 літаків для участі в тренувальних маневрах 12-23 червня.

Це навчання буде справді вражаючим для будь-кого, хто спостерігатиме, і ми нікого не змушуємо дивитися.

Вона додала, що навчання продемонструють спритність і швидкість союзницьких сил НАТО як перших служб реагування.