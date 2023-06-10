У суботу, окупанти закрили в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області для відвідування територію навколо міського моргу. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні на своїй Facebook-сторінці.

Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.

Генштаб зазначив, що на території самого моргу до десяти санітарних автомобілів та кілька автомобілів-рефрижераторів.

Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується.