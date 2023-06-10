У Бердянську окупанти захопили морг – Генштаб [ Редагувати ]
У суботу, окупанти закрили в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області для відвідування територію навколо міського моргу. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні на своїй Facebook-сторінці.
Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.
Генштаб зазначив, що на території самого моргу до десяти санітарних автомобілів та кілька автомобілів-рефрижераторів.
Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується.
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