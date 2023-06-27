Італійці у шароварах і з вусами збирають кошти на "швидку" для військових в Херсоні [ Редагувати ]
Італійці у шароварах і з вусами збирають кошти на "швидку" для військових в Херсоні. Залучаючи друзів до українських традицій, у провінції Тренто. Це вже буде 34 автівка українським захисникам. Аби інтерес європейців до війни в Україні не згасав, активістам доводиться креативити. Цього разу провели козацькі забави у серці Альп.
Зі сцени звучить італійська мова, плацом ідуть коні італійського клубу, а вершники - жителі північної Італії. Чоловіки одягнені в жупани та шапки, а в руках прапори та булава. Організатори зізнаються, італійські виконавці не одразу дали собі раду з нашими звичаями та бажання допомогти, було сильнішим.
Анджела Котик, президентка Асоціації з гуманітарної допомоги Україні "Допоможемо жити" (Італія):
Вони були дуже зацікавлені, як це одягається. Сьогодні, коли вони приїхали, пояси у були отут в них. Я кажу: "Е,ні, дорогенькі". Вони кажуть: "Поясніть нам кожен елемент цього костюма".
Те що українці, народ, з яким за честь стояти поруч, сьогодні особливо відчутно, - каже Мар'яна, яка живе в Італії 15 років.
Мар'яна Шміц, учасниця заходу:
Саме зараз дізналися, хто така Україна, звідки ми, звідки ми походимо, поважають нашу культуру і поважають наших людей саме за те, що ми змогли зібратися.
Поки на майданчику багатирі міряються силами, на кухні кипить робота.
Марта Гандзьк, господиня:
Пильнуємо, мусимо пильнувати, як ні, то пригорить і всьо.
Надія, господиня:
Готуємо молоденьку картопельку з кропиком, зі шкварками, наш гуляш, наші крученики і нашу мамалигу.
За українськими стравами вишиковується черга. Виявляється, за домашніми смаколиками сумують не лише українці, їх полюбляють й жителі Італії.
На кожні локації козацького містечка гості свята мали можливість зробити свій внесок.
Любов:
Як можемо із-закордону, так підтримуємо нашу традицію, нашу культуру, наших українців, щоб якось жити спільно душею, як не можемо бути на своїй території.
Ігор Кухта розповідає, за час повномасштабного вторгнення українська громада в Італії відправила на фронт 18 джипів та 15 швидких. На черзі - 16 медична автівка.
Ігор Кухта, волонтер:
Машина коштує в районі 5 тисяч євро. Не знаю чи збиремо за один раз, стараємось зібрати, потім волонтеримо, докидаємо свої кошти і щось стараємось організовувати так.
Після заходу скарбничка волонтерів налічувала майже 4000 євро. Ще трішки попрацювати, кажуть волонтери і вже в серпні "швидка" від українців з італійського містечка Тренто, рятуватиме життя нашим військовим.
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