Італійці у шароварах і з вусами збирають кошти на "швидку" для військових в Херсоні. Залучаючи друзів до українських традицій, у провінції Тренто. Це вже буде 34 автівка українським захисникам. Аби інтерес європейців до війни в Україні не згасав, активістам доводиться креативити. Цього разу провели козацькі забави у серці Альп.

Зі сцени звучить італійська мова, плацом ідуть коні італійського клубу, а вершники - жителі північної Італії. Чоловіки одягнені в жупани та шапки, а в руках прапори та булава. Організатори зізнаються, італійські виконавці не одразу дали собі раду з нашими звичаями та бажання допомогти, було сильнішим.

Анджела Котик, президентка Асоціації з гуманітарної допомоги Україні "Допоможемо жити" (Італія):

Вони були дуже зацікавлені, як це одягається. Сьогодні, коли вони приїхали, пояси у були отут в них. Я кажу: "Е,ні, дорогенькі". Вони кажуть: "Поясніть нам кожен елемент цього костюма".

Те що українці, народ, з яким за честь стояти поруч, сьогодні особливо відчутно, - каже Мар'яна, яка живе в Італії 15 років.

Мар'яна Шміц, учасниця заходу:

Саме зараз дізналися, хто така Україна, звідки ми, звідки ми походимо, поважають нашу культуру і поважають наших людей саме за те, що ми змогли зібратися.

Поки на майданчику багатирі міряються силами, на кухні кипить робота.

Марта Гандзьк, господиня:

Пильнуємо, мусимо пильнувати, як ні, то пригорить і всьо.

Надія, господиня:

Готуємо молоденьку картопельку з кропиком, зі шкварками, наш гуляш, наші крученики і нашу мамалигу.

За українськими стравами вишиковується черга. Виявляється, за домашніми смаколиками сумують не лише українці, їх полюбляють й жителі Італії.

На кожні локації козацького містечка гості свята мали можливість зробити свій внесок.

Любов:

Як можемо із-закордону, так підтримуємо нашу традицію, нашу культуру, наших українців, щоб якось жити спільно душею, як не можемо бути на своїй території.

Ігор Кухта розповідає, за час повномасштабного вторгнення українська громада в Італії відправила на фронт 18 джипів та 15 швидких. На черзі - 16 медична автівка.

Ігор Кухта, волонтер:

Машина коштує в районі 5 тисяч євро. Не знаю чи збиремо за один раз, стараємось зібрати, потім волонтеримо, докидаємо свої кошти і щось стараємось організовувати так.

Після заходу скарбничка волонтерів налічувала майже 4000 євро. Ще трішки попрацювати, кажуть волонтери і вже в серпні "швидка" від українців з італійського містечка Тренто, рятуватиме життя нашим військовим.