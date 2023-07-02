В Австралії дозволили психіатрам призначати наркотики [ Редагувати ]
Австралія стала першою країною світу, яка легалізувала використання психоактивних речовин в якості препаратів для лікування посттравматичного розладу та депресії. Про це повідомляє телеканал Sky News Australia з посиланням на Австралійське управління терапевтичних товарів (TGA).
Ліцензовані психіатри можуть призначати препарати, що містять метилендіокси метамфетамін [МДМА] або псилоцибін, за певних станів психічного здоров'я з 1 липня 2023 року.
МДМА може бути використаний для лікування посттравматичного стресового розладу, а псилоцибін - при стійкій до лікування депресії.
Таке рішення австралійська влада ухвалила через відсутність достатнього ефективного способу лікування цих розладів.
Наголошується, що препарати на основі психоактивних речовин пацієнти зможуть використовувати лише під контролем лікарів, а самі ліки будуть віднесені до категорії "препаратів, які застосовуються під строгим контролем і лише з медичною метою".
У разі їх незаконного поширення вони вважатимуться "забороненими наркотичними речовинами".
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