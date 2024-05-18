На гемодіаліз за сотню кілометрів. На Львівщині можуть закрити одне з обласних відділень гемодіалізу. В цьому запевняють медики, які працюють у цьому закладі. А все через орендодавців. Вони планують забрати частину своїх апаратів, якими лікарі проводять життєво необхідні процедури пацієнтам. Незважаючи на заповненість хворими, сам керівник медустанови розповідає про збитковість цього відділення і пацієнтам пропонує звернутися до приватників. Христина Гашенко детально про діаліз, оренду і пацієнтів.

У цьому Дрогобицькому відділенні діалізу обласної лікарні 8 апаратів. І до 7 - одночасно підключені пацієнти. Більшість із них - це жителі сусідніх населених пунктів. Пан Анатолій на процедури приїжджає тричі на тиждень. Щоб дістатися до медзакладу, пенсіонеру необхідно подолати 20 кілометрів двома автобусами.

Анатолій Солонець - пацієнт:

Без цієї процедури у мене починає нирки й серце трошки тиснути, а так зробив цю процедуру і відчуваєш легше.

Це єдиний заклад обласного значення на сотню кілометрів.

Іванна Кінаш, пацієнтка:

Були моменти, коли були й 3 зміни в четвер, а середами у нас нічні зміни, багато тяжких людей.

Щомісяця медики тут проводять понад пів тисячі процедур. Втім, у відділенні розпочалися зміни, які зменшать ці цифри.

Любов Гриник, завідувач відділення амбулаторного хронічного діалізу м. Дрогобич:

Планується передача в Дрогобицьку міську лікарню в штат або в приватний медичний центр, потім воно затихло. І були дзвінки, що віддати 2 апарати. Я особисто просила, що це не реально, що ми не впораємося з такою кількістю пацієнтів.

Заберуть апарати, а згодом і закриють відділення, переконані працівники.

Любов Гриник, завідувач відділення амбулаторного хронічного діалізу м. Дрогобича:

Я розцінюю цю ситуацію як просто саботаж, тому що сьогодні заберуть 2, через тиждень 2. Все, відділення не виконує свої навантаження, не виконує функції, значить воно не потрібне.

Послуга діалізу для пацієнтів безкоштовна. За неї - як в комунальних медзакладах, так і в приватних, платить держава. Втім, йти до приватної структури пацієнти відмовляються. Кажуть, уже там були.

Іванна Кінаш, пацієнтка:

Ніхто не звертав увагу на мої скарги, на високий тиск, на набряки на ногах. Це вода в серці, це задишка, це низький гемоглобін.

Михайло Стахура, пацієнт:

Тут і реанімація, і лікарня рядом. Мені стало зле, впав тиск, ну то ж тяжка процедура, викликали реанімацію, скоренько реанімували й привели в відчуття, а там що, поки швидка доїде то вже людини немає.

Їхати до Львова в обласне відділення на процедуру гемодіалізу хворим не під силу.

Михайло Стахура, пацієнт:

Їхати у Львів 100 км. У мене перша група, я і так 25 км сюди добираюся, розумієте, в Стрий - так же 50 км. До Львова 100, куди?!

Приватні структури не несуть відповідальності за терміни роботи, а тому в будь-який час можуть закритися, кажуть місцеві активісти. І що робити потім пацієнтам - не відомо. Окрім того, за інформацією керівника обласної лікарні, це відділення є збитковим.

Лідія Надкернична, заступниця голови громадської організації м. Дрогобича:

Нехай цікавляться відповідні структури, чому державна установа є нерентабельна, а приватна є рентабельна.

Після обурення пацієнтів та медичних працівників цього відділення, приватники запевнили: апарати для проведення діалізу не забиратимуть ще два місяці. Про це телефоном повідомив керівник обласної лікарні. Каже, тим часом таки веде переговорили із місцевою владою.

Михайло Гичка, генеральний директор Львівської обласної клінічної лікарні:

Веду перемовини з керівництвом, заступником голови Дрогобича. І ми десь, у чомусь погодили. Готуються, щоби це забрати до себе, до міської лікарні, так.

Під час підготовки цього матеріалу до ефіру, ситуацією у відділенні гемодіалізу зацікавилися у МОЗі. І до Дрогобича навідалася керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Львівської військової адміністрації Наталія Літвінська. Чиновниця пообіцяла: пацієнти громади без гемодіалізу не залишаться. Працюватиме надалі або ж це відділення, або ж його відкриють у міській Дрогобицькій лікарні. Апарати гемодіалізу приватна фірма не забиратиме до кінця року. Про це офіційно із компанією-орендарем підписано меморандум.

Наталія Літвінська, директор департаменту охорони здоровʼя Львівської обласної військової адміністрації:

Точно за результатами вчорашньої поїздки, обласним лікарем було сказано, якщо там тих 2 апарати вилучать, то він їх замінить зі свого фонду, також ми отримали лист від фірми, що до кінця цього року вони жодного апарату не будуть вилучати зі структурного підрозділу обласної клінічної лікарні, який знаходиться на площах дрогобицької лікарні. Гарантійний лист отримали.

В департаменті запевнили, що відділення функціонуватиме і надалі, оскільки доступність послуги - є пріоритетом.