Паркан на кордоні Польщі з білоруссю. Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про виділення 10 мільярдів крон (2,5 мільярда доларів) на проект "Східний щит" для зміцнення польського кордону з росією та білоруссю.

Про це повідомляє польський портал RMF24.

На церемонії з нагоди 80-ї річниці битви під Монте-Кассіно у суботу, 18 травня, глава польського уряду представив план оборони під кодовою назвою "Східний щит".

Ми вирішили інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проект з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога, - сказав Туск.

Крім того, Туск зазначив, що Польща останніми тижнями стикається з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв наступного тижня поінформувати громадськість про заходи, які польська держава вживає проти їх авторів.