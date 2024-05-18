Польща витратить понад 2 млрд доларів на посилення кордону з рф та білоруссю [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про виділення 10 мільярдів крон (2,5 мільярда доларів) на проект "Східний щит" для зміцнення польського кордону з росією та білоруссю.
Про це повідомляє польський портал RMF24.
На церемонії з нагоди 80-ї річниці битви під Монте-Кассіно у суботу, 18 травня, глава польського уряду представив план оборони під кодовою назвою "Східний щит".
Ми вирішили інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проект з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога, - сказав Туск.
Крім того, Туск зазначив, що Польща останніми тижнями стикається з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв наступного тижня поінформувати громадськість про заходи, які польська держава вживає проти їх авторів.
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