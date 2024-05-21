Багато знаменитостей та спортсменів дотримуються кетодієти, яка передбачає відмову від вуглеводнів, але дозволяє споживати жири, щоб швидко скинути зайві кілограми та покращити метаболізм.

Але, як показало дослідження вчених з Техаського університету, при кетодієті у всіх органах починають швидко накопичуватися так звані сенесцентні клітини - клітини старіння.

Сенс кетогенної дієти у тому, що при скороченні споживання вуглеводів організм починає посилено спалювати жири. Щоб "нагодувати" клітини, які зазвичай харчуються вуглеводами, печінка синтезує кетони, звідси і назва дієти. Кетодієту розробили в 1920-х роках у клініці Майо для лікування епілепсії у дітей, і багато дітей з цим неврологічним захворюванням досі її дотримуються.

Кетогенні дієти також набули поширення серед людей, які бажають схуднути, знизити рівень цукру в крові або підвищити спортивні результати.

Люди, яка дотримуються кетодієти, зазвичай отримують від 70% до 80% калорій і жирів і лише від 5% до 10% з вуглеводів. Для порівняння, середній американець отримує майже 36% калорій з жирів та 46% з вуглеводнів.

Люди, які сидять на кетодієті, дійсно худнуть, а ще клінічні випробування показують, що кетодієта покращує стан пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Онколог-радіолог Девід Гіус з колегами з Центру медичних наук Техаського університету в Сан-Антоніо досліджували вплив кетодієти на потужний білок р53, що бореться з раком.

Одна з функцій р53 - керувати клітинним старінням: цей білок вимикає поділ у підозрілих або стресових клітин, перш ніж вони викликають проблеми в організмі.

Імунна система зазвичай відбраковує сенесцентні клітини. Але іноді вони наполягають і викликають в організмі буквально хаос. Наприклад, якщо серед стовбурових клітин з'являються сенесцентні, вони можуть позбавити тканини здатності до відновлення. "Старі" клітини також виділяють молекули, які можуть викликати запалення й інші шкідливі ефекти.

Гіус та його команда знайшли зв'язок зі старінням, коли посадили мишей на посилену кетогенну дієту, за якою 90% калорій надходить з жирів.

Контрольна група гризунів отримувала їжу, у якій жир становив лише 17% калорій. Після того, як миші залишалися на цій дієті впродовж 7 або 21 дня, дослідники проаналізували зразки тканин їхніх сердець, нирок, печінки та мозку.

Команда виявила, що рівень білка p53 значно зріс у тварин на кетогенній дієті. Вчені також виявили збільшення кількості інших молекул, які вказують на наявність клітин, що старіють.

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Дослідники перевірили, чи зникли клітини після того, як миші перейшли на звичайну дієту. Виявилося, що трьох тижнів перерви достатньо: рівень старіючих клітин майже повернувся до норми.

Вчені також досліджували наслідки тимчасового припинення кетогенного режиму: мишей посадили на їжу з високим вмістом жирів на чотири дні, а потім давали їм нормальну їжу впродовж семи днів. Цикл повторили ще двічі. Аналіз органів тварин показав, що у гризунів сенесцентні клітини не накопичувалися.

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