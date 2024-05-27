У Києві зупинили фунікулер [ Редагувати ]
27 травня у Києві зупинили фунікулер. Це з енергозабезпеченням транспортного засобу.
Про це повідомляє "Київпастранс".
"Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додають у "Київпастрансі".
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