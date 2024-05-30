В Ужгороді відкрили Центр рекрутингу Національної гвардії України [ Редагувати ]
Обрати підрозділ, місце служби, спеціальність та посаду. Все це можливо в рекрутингових центрах. Вони масово відкриваються по всій країні. В Ужгороді, приміром, запрацював рекрутинговий центр Національної гвардії України. Вакансії в НГУ пропонують різні: від бухгалтера до командира. Докладніше про мету рекрутерів та систему роботи - Мар'яна Мартин.
- Доброго дня, що вас цікавить? - Що ви рекомендуєте по службі у Нацгвардії? - Почнемо з того, що вас цікавить: служба по мобілізації чи служба по контракту?
Анна - адміністраторка рекрутингового центру Нацгвардії, що запрацював в Ужгороді. Вона знайомить відвідувачів із пропозиціями. Потому, враховуючи кваліфікацію й побажання, допомагає обрати фах.
Анна Баран - начальниця служби соціальної роботи НГУ в Закарпатській області:
Найголовніше, що я повинна знати про них, - їхню коротку біографію, де вчилися, чи, можливо, служили, куди бажають. За можливості будемо старатися перевести їх туди.
Олександр уже переглянув перелік вакансій і зробив вибір.
Олександр - житель Ужгорода:
Я б хотів бачити себе навідником-оператором БМП-1.
Це перше, що слід зробити. Далі чоловіка відправлять у кадровий підрозділ.
Олег Білецький - начальник відділення кадрової роботи підрозділу НГУ в Закарпатській області:
Проходить психологічний відбір, ВЛК. Якщо немає протипоказань - збирає необхідні документи стосовно заповнення анкет, перелік документів, який вказаний, після цього проходить співбесіду.
Ну, а згодом - навчання та служба. Центр рекрутингу працює як консультативно-інформаційний офіс. Тут не видають повісток. Адже мета - щоби відвідувачі добровільно стали на захист Батьківщини. Прийти до центру може кожен охочий від 18 до 60 років, не залежно від статі. Вакансій чимало: від кухаря до командира.
Олег Білецький - начальник відділення кадрової роботи підрозділу НГУ в Закарпатській області:
Потреба в різній категорії громадян, різних професій, починаючи від рядового складу до сержантського, і також офіцерського. Ми пропонуємо гідні умови проходження військової служби, соціальні гарантії військовослужбовців, гідну зп, додаткові виплати.
Також тут можна дізнатися і про навчальні заклади, де готують нацгвардійців.
Олексій Куделя - речник підрозділу НГУ в Закарпатській області:
Де людина може здобути вищу освіту та отримати офіцерське звання. Стати командиром. Для молоді, знову ж таки, першим кроком для побудови власної кар'єри у війську.
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