Екоцид: як війна впливає на довкілля? Інтерв'ю з міністром екології [ Редагувати ]
У Євросоюзі триває "Зелений тиждень" - це комплекс заходів, присвячених екологічній політиці. Україна присутня на ньому утретє, але вперше - як держава-кандидат на вступ до ЄС. Нашу делегацію в Брюсселі представляє міністр охорони довкілля Руслан Стрілець. Про збитки, яких російська агресія завдає довкіллю, кримінальну відповідальність росіян за екоцид та про свої двосторонні зустрічі у Брюсселі міністр розповів в інтервʼю нашій кореспондентці Ірині Івановій.
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