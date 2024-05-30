У ніч проти 30 травня ворог здійснив ракетний обстріл Харкова по двох локаціях, випустив 8 ракет С-300. Було влучання у двоповерхову адміністративну будівлю комунального підприємства, внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали 6 жінок та 1 чоловік.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі ми мали 8 ракетних ударів типу С-300, знову виключно цивільна інфраструктура. У Харківському районі дитяча спортивна школа досить серйозно постраждала. І знову ж таки у нас майже щогодини тривають повітряні тривоги, вони всі абсолютно реальні, вони всі супроводжуються ударами як керованими авіабомбами, так і ракетними системами С-300.

Ми маємо вже сьогодні удари по Харківському району, ще наслідки там будемо аналізувати...

Лунали вибухи на околицях міста Харкова, це Харківський район, ще наразі будемо аналізувати руйнування, місяця влучань тощо...

Щодо енергетики. У нас діють планові графіки обмежень... Нам вдалося ситуацію стабілізувати, але ми маємо дефіцит електроенергії, тому маємо планово відключати населення. Наразі десь у середньому на 3-4 години кожне домогосподарство вдень ми відключаємо", - розповів Синєгубов.