У вівторок, 4 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів про статистику, скільки вже українців оновили свої дані через "Резерв +", скільки з них жінок та скільки з них тих, хто проживає за кордоном.

Наразі оновилися в "Резерв+" 1 371 000 українців, військовозобов’язаних, призовників. Серед людей, які мешкають за кордоном - це понад 18 000, якщо говорити про жінок - то це близько 190 000. Серед тих, хто оновили дані 164 000 це заброньовані, понад 153 000 - це призовники, понад 90 000 мають відстрочку. От такі у нас дані на сьогоднішній ранок, можемо спостерігати дійсно високу активність людей, які застосунком же скористалися, завантажень ще більше.

Також він розповів, кому з українців, які перебувають за кордоном, усе одно треба повернутися до України аби особисто прийти до ТЦК.