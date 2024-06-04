Оновлення даних в "Резерв+": кому з українців за кордоном потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів про статистику, скільки вже українців оновили свої дані через "Резерв +", скільки з них жінок та скільки з них тих, хто проживає за кордоном.
Наразі оновилися в "Резерв+" 1 371 000 українців, військовозобов’язаних, призовників. Серед людей, які мешкають за кордоном - це понад 18 000, якщо говорити про жінок - то це близько 190 000. Серед тих, хто оновили дані 164 000 це заброньовані, понад 153 000 - це призовники, понад 90 000 мають відстрочку. От такі у нас дані на сьогоднішній ранок, можемо спостерігати дійсно високу активність людей, які застосунком же скористалися, завантажень ще більше.
Також він розповів, кому з українців, які перебувають за кордоном, усе одно треба повернутися до України аби особисто прийти до ТЦК.
Передусім тим, хто застосунок "Резерв +" скачав, але там статус у розшуку з’явився, і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місці, а в іншому не стала. Або не стала взагалі, виїхала коли ще не було 17 років, а зараз прийшов час. І так далі. Низка причин є ще. Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток тих українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів і що далеко не всі люди планують повертатися в Україну. Втім наразі маємо таку ситуацію.
по темі
У четвер, 30 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів про оперативну ситуацію у своїй зоні відповідальності
майор Анастасія Кіріченко розповіла, яка є інтенсивність штурмових дій на Харківському напрямку, в районі села Липці
Олександр Харлов розповів про оперативну ситуацію в Одеській області
У четвер, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військкор Станіслава Кухарчука розповів про ситуацію в Харківській області
Дмитро Жмайло розповів, скільки ППО та в які строки нададуть Україні після зустрічі в форматі "Рамштайн"