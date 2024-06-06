Франція підтримує вступ України до ЄС, але це станеться не відразу - Макрон [ Редагувати ]
Франція підтримує вступ України до Європейського союзу, однак "це станеться не відразу".
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час інтерв'ю французьким ЗМІ.
"Ми підтримуємо кандидатство України на вступ до Європейського союзу", - сказав Макрон.
Він зазначив, що Франція відіграла провідну роль у підтримці України як кандидата на вступ до ЄС.
"Ми продовжимо це робити. Це можливість для України провести всі реформи, необхідні для вступу до Євросоюзу. Але це станеться не відразу", - додав французький президент.
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