Мінометники Західного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України відпрацювали стрільбу з мінометів. Бійці відточували свої навички перед виїздом у райони ведення бойових дій. Артилеристи також вчилися готувати вогневі позиції. Більше про вишкіл гвардійських мінометників - у нашому матеріалі.

Працює мінометний розрахунок Нацгвардії.

Позивний "Зевс", командир мінометної батареї Національної гвардії України:

82-ка застосовується для ураження піхоти противника та легкоброньованої цілі. Також машини можуть бути ураженими.

Боєць Нацгвардії за позивним "Зевс" розповідає, наскільки такий міномет - незамінний помічник на передовій. Перевірив не раз і сам, востаннє на Луганщині.

Позивний "Зевс", командир мінометної батареї Національної гвардії України:

По зброї я міг би сказати, що вона ефективна, працювали по піхоті, окопуєшся. Звичайно, працювали по бліндажах. Ну, я б сказав, що по бліндажах ефективніше 120 калібр і вище. В нас були бліндажі, була закрита вогнева позиція, з якої ми відпрацювали і йшли в бліндаж, тому що на сході має бути завжди прильот - назад.

Та меж досконалості немає, переконаний "Зевс". Тому нині разом із побратимами відпрацьовує навички.

Позивний "Зевс", командир мінометної батареї Національної гвардії України:

Розгортання такого міномета, якщо навчений особовий склад, - до 5 хвилин.

Тренуються поціляти на відстані тисяча двісті метрів. Мінометні батареї - своєрідний залізний щит для піхоти, пояснює командир взводу управління мінометної батареї.

Позивний "Квітка", командир взводу управління мінометної батареї 2-ї Галицької бригади:

Ними можна певною малою кількістю людей прибрати міномет, забрати в укриття, забрати від тої позиції, якщо вона вже виявлена противником.

Окрім стрільби з мінометів, артилеристи також вчилися готувати вогневі точки, орієнтуватися на місцевості та знищувати противника із закритих позицій. Ці навички неабияк важливі на полі бою. За тим, як бійці проходять вишкіл, стежать командири.

Нині мінометні підрозділи Нацгвардії активно мінусують окупантів на сході та півночі країни. І постійне навчання та вдосконалення власних умінь, кажуть гвардійці, це запорука успішного виконання бойових завдань.