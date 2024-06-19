Держприкордонслужба запровадила низку додаткових обмежень у прикордонній зоні Закарпатської області. Вони стосуються і людей, і транспорту. Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

Додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені в прикордонній смузі в межах Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.

У межах прикордонної смуги вищевказаних територіальних громад, забороняється:

провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування, знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами, в період з 22.00 до 05.00;

зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов’язана з технічними несправностями;

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізовано призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, 10 червня на Закарпатті 32 чоловіки прорвалися через кордон з Угорщиною на військовій вантажівці. Їх затримали угорські поліцейські.

Наступного дня на Закарпатті 18 людей перерізали огорожу на кордоні та зникли в Угорщині, покинувши мікроавтобус Volkswagen на кордоні.