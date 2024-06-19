У прикордонних районах Закарпаття запровадили додаткові заборони [ Редагувати ]
Держприкордонслужба запровадила низку додаткових обмежень у прикордонній зоні Закарпатської області. Вони стосуються і людей, і транспорту. Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.
Додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені в прикордонній смузі в межах Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.
У межах прикордонної смуги вищевказаних територіальних громад, забороняється:
- провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування, знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами, в період з 22.00 до 05.00;
- зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов’язана з технічними несправностями;
- перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
- використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізовано призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;
- використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану.
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