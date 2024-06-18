Рили окопи, облаштовували позиції, штурмували, а також відбивали напад противника. На Закарпатті нацгвардійці пройшли чергове бойове злагодження. Відточували свої навички в умовах, максимально наближених до реальних. Працювали й вдень, і вночі. Більше про це в нашому сюжеті.

Прибули на місце, за визначеними координатами. Розгорнули командний пункт та розпочали обладнання позиції.

Підготувати окопи - одне із завдань закарпатських нацгвардійців під час бойового залагодження. З лопатами працює увесь підрозділ. Часто саме ці навички на фронті буквально рятують життя.

Життєво важливо, чим глибше, тим краще… Більше шансів вижити.

Водночас командир відділення на псевдо "Михалич" уже виставив пости спостереження, пастки та позиції для стрільців.

Позивний "Михалич" - військовослужбовець Закарпатського підрозділу Національної гвардії України:

Підрозділ повністю готовий, зайняв бойові позиції, сектори ведення вогню позначені, спостережні пости виставлені, секрети так само. Встановлене мінне загородження, може бути авіаудар, може бути мінометний обстріл, може бути наступ піхоти противника, може бути будь-що, тому готуємося до всього.

І тут починається мінометний обстріл.

На одній із позицій поранений. Завдання бійців - доправити його у безпечне місце та надати першу медичну допомогу.

Та це далеко не все. За допомогою дрона нацгвардійці помічають штурмовиків.

"Білий" - військовослужбовець Закарпатського підрозділу Національної гвардії України:

Це дрон, він більш інноваційний, це дуже важливо, тому що старі моделі вони проявляють не ту картинку, яку, наприклад, зараз. Ти більш чітко бачиш людину, яка знаходиться знизу, він має теплову камеру, тобто ти можеш літати вночі.

Під час навчання у ролі противника бійці іншого підрозділу. Та це не привід розслаблятися. Закарпатські нацгвардійці починають відбивати напад. Затримують полоненого. Із завданням справляються, але доводиться змінювати позиції. І знову все з початку. Окопи, пункти спостереження, точка збору поранених. А щойно стемніло - бійці рушають у нічний марш.

Попри втому, виходять до позицій умовного противника. Відпрацьовують бойові стрільби.

"Мажор" - військовослужбовець Закарпатського підрозділу Національної гвардії України:

Під час обладнання позицій було здійснено кілька нападів противника, які вдало відбиті. За командою командира взводу, командиром відділень було вдало знищено весь особовий склад противника.

В умовах, максимально наближених до реальних, нацгвардійці тренуються систематично. Удосконалюють свої навички, аби в подальшому бути готовими до будь-яких ситуацій в реальному житті.