Уже невдовзі країні бракуватиме медиків! Дефіцит лікарів прогнозують до 2030 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Яка реальна ситуація із забезпеченням медзакладів фахівцями? І чому їх недостатньо? З'ясовували наші кореспонденти.

У травмпункті Дубенської лікарні приймає пацієнтів Мирон Павлів. Черга не закінчується.

Мирон Павлів, ортопед-травматолог:

Ми маємо хворих в стаціонарі, але нема кому приймати ургентних хворих, вимушені ідемо і приймаємо. В один час може бути вісім, може бути десять, а може сидіти три тут, а привезли з аварії.

Мирону Йосиповичу - 75. У цьому медзакладі він працює вже майже пів століття. Поважний лікар і хотів би піти на заслужену пенсію, але не може залишити колег. На всю лікарню у Дубні лише п'ятеро травматологів.

Якщо залишиться чотири чоловіки в стаціонарі - вони не потягнуть всю роботу.

Руслан Сінєвич, завідувач ортопедо-травматологічного відділення Дубенської міської лікарні:

Двоє лікарів в нас мобілізовані, тому лікарі, які залишилися, обслуговують одночасно і відділення, і травматологічний пункт, з перенавантаженням. Всі працюють на півтори ставки. В найкращі часи в нас було вісім лікарів.

А пацієнтів останнім часом лише більшає, кажуть медики, бо тут лікуються і військові. Ліжок бракує.

Руслан Сінєвич, завідувач ортопедо-травматологічного відділення Дубенської міської лікарні:

Сьогодні на ранок в нас 25 пацієнтів, тобто відділення перезаповнене на ці ліжка, які є, 19, і по інших відділеннях: два в лора в нас лежить, у відділенні екстреної медичної допомоги є ліжка, то там просто перетримуємо, поки когось випишемо.

В Івана закритий перелом ключиці. Його лише кілька днів як прооперували. І вже готують на виписку. Бо інші пацієнти чекають місця.

Ця лікарня обслуговує увесь Дубенський район, а це майже сто сімдесят тисяч жителів. Усіх пацієнтів з невідкладними станами звозять сюди. Та в закладі бракує не лише травматологів, а й інших фахівців. На вагу золота анестезіологи, кардіологи та реабілітологи. Медиків навіть доводиться заманювати.

Віктор Красовський, директор Дубенської міської лікарні:

Вдається нам поповнити вакансії шляхом залучення спеціалістів, які мігрують з інших територій, з інших закладів. По лікарях в нас 16 вакантних посад, по середньому персоналу - біля 20, хоча спеціалісти, які досвідчені - це великий дефіцит.

Загалом на Рівненщині нині понад дві тисячі лікарських вакансій. Кадровий голод зачепив усі медзаклади області. Щоб було кому людей лікувати, медиків перекваліфіковують на більш затребувані спеціальності, а ще великі сподівання покладають на майбутніх випускників.

Олег Вівсянник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської облдержадміністрації:

В нас є релокований Луганський медичний університет, ми знову ж таки багато маємо надії на те, що ці кадри, які навчаються, а там навчається понад півтори тисячі студентів в очній формі навчання. Також левова частка їх залишиться у нашій області.

На молоде поповнення чекає і Мирон Йосипович.

Є якийсь досвід - хочу їм передати, і тим більше, що ще дозволяє здоровля.

Трохи краща ситуація з лікарями у Хмельницькому. У міській лікарні навіть відкрили нове відділення, де працюють медики-переселенці.

Валерій Гарбузюк, директор Хмельницької міської лікарні:

Невелика кількість людей виїхала за кордон, які не повернулися назад. Ми взяли на роботу працівників з Херсона. Це нейрохірургічне відділення, це повністю лікарі з Херсона, і завдяки цьому ми відкрили це відділення.

Кажуть, кадрового голоду немає. Можливо, і завдяки тому, що молодший медперсонал навчають у базових коледжах області, яких чимало.

Іван Нагорний, директор Хмельницького базового медколеджу:

Цьогоріч Хмельницький базовий медичний коледж випускає 226 медичних спеціалістів. Це відділення сестринська справа, лікувальна справа, фармацевтична справа, які будуть працевлаштовані в лікувальні заклади міста та області.

Студентка третього курсу коледжу Ганна вже проходить практику в міській дитячій лікарні.

Ганна Мельник, студентка медичного коледжу:

Тут дуже потрібні медсестри й лікарі. В коледжі дуже хочуть всі поступати далі, вище.

А випускниця коледжу Анна планує продовжити навчання у медуніверситеті.

Анна Бондар, студентка медколеджу:

Наразі вакансії в обласну лікарню, це зокрема відділення щелепно-лицьове та лор. Є багато вакансій в обласний перинатальний центр, у дитячу лікарню.

Дефіцитними лишаються арго- і фізіотерапевти. Навіть після закінчення факультету реабілітологів, пані Надія щодня продовжує вчитися.

Надія Суховець, фізичний терапевт ХОГВВ:

Обладнання складне, але нам дають курси, ми їздимо, навчаємося. До нас приїжджають також.

Медзаклади області, де проходять реабілітацію військові, потребують реабілітологів з вищою фаховою освітою.

Оксана Бочкарьова, директор ХОГВВ: