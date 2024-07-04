НБУ різко знизив курс долара [ Редагувати ]
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 5 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5458 грн за 1 долар (-0,2141 грн).
Курс євро становитиме 43,7814 гривень за 1 євро (-0,0681 грн).
На міжбанку сьогодні курс упав на 18 копійок до 40,53-40,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
На готівковому ринку курс долара впав на 4 копійки до 40,90 гривень.
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