Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5458 грн за 1 долар (-0,2141 грн).

Курс євро становитиме 43,7814 гривень за 1 євро (-0,0681 грн).

На міжбанку сьогодні курс упав на 18 копійок до 40,53-40,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

На готівковому ринку курс долара впав на 4 копійки до 40,90 гривень.