ЦИК обработала 25% электронных протоколов [ Редактировать ]
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Центральная избирательная комиссия обработала 25% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" Центризбиркома.
По результатам подсчетов 20,91% протоколов:
- кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует, за него проголосовал 73,21% украинцев;
- действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него отдали голоса 24,44% граждан.
Напомним, что уже были опубликованы первые результаты экзит-полов.
Смотрите, как отреагировал на эти результаты Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
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