Овечий фестиваль на Закарпатті. Незвичайний конкурс краси та частування справжньою бринзою. А ще гості фестивалю могли спробувати себе в ролі вівчарів. Довелося заганяти отару на пасовище. Побувала на святі і наша знімальна група.

"На старт, увага, марш!".

Овечі перегони на фестивалі бринзи на Хустщині організували вівчарі. Найспритніші - змагалися у три етапи. Переможицею стала овечка Муреша. На п'єдесталі з сіна гордо отримує золоту медаль.

"Це неймовірно, перше місце. Макларен дуля".

Власник розповідає, Муреша найжвавіша в отарі, тому в її перемозі не сумнівався ні хвилини. Медалістці обіцяє ще й ласощі.

"А ще на неї чекає солоденьке", - говорить Ярослав Дуля, вівчар.

А поки одні отримують нагороди за спортивні досягнення - інші прикрашаються.

"Ми ставимо бантик, зараз намалюємо губи і вона готова".

Причепурених красунь по черзі виводять на подіум. Журі - глядачі. Міс-вівцю-2019 визначали за оплесками. Оцінювали кожен за своїми вподобаннями.

"На ній самоменьше було всяких бантиків величезних, і так далі. Вона напевно виграла своєю красою природньою", - говорить Валерій Янюк, гість фестивалю.

"По ній видно, вона сама молода. І сама соковита", - говорить Юрій Чекасенко, гість фестивалю.

"Мені сподобалась ота там де губи накрашені".

Ну, і який овечий фестиваль без бринзи?

"Це більш вистояний є такий, менш солений, а це більш солений, тоже спробуйте. Ці всі свіжі сири, а ця вона вже рік вистояна, в такій діжці", - говорить Марія Шепіт, продавець бринзи.

Та одна справа купувати готовий сир, а інша приготувати його самостійно. Для всіх відвідувачів вівчарі організували майстер клас з виготовлення бринзи. Для цього 50-ти літрові діжки наповнили свіжовидоєним овечим молоком.

Молоко процідили. Почастували свіжим і гостей.

"Мммм абалдєть, який смак? - Неперевершений. Ну такое впечатление, как будто это волшебное, я не могу пересказать словами. Попробуйте", - говорить Юлія Вайнова, гостя фестивалю з Донецької області.

А далі в бочки залили натуральний сичуг, або як кажуть закарпатські вівчарі - клягу. І через 40 хвилин почали приготування.

"Розколотили, воно вистоялось час, дальше ми то поперетинали, а тепер скручуємо, скрутили, і зараз руками, будемо витаскувати. сир готовий тепер несемо його шоб стікав - ось у нас хтось вже вішає кляганий сир", - говорить Юрій Дувалко, вівчар.

Вівчарі розповідають, жодних домішок, тільки натуральний продукт. Опановували туристи і навички вівчарства.

"Козочка, вона так стоїть, даже не дьоргається", - говорить Ірина, гостя фестивалю з Ужгорода.

Фестиваль бринзи у Горінчеві відбувся вперше. Овечки та кози після дводенних гулянь вирушать на полонини. Вівчарі сподіваються зробити захід традиційним.