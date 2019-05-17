За последние пять лет количество зарегистрированных иностранцев в Польше увеличилось в четыре раза, передает "Униан".

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"Кое-кто смог предсказать, что будет больше проблем на рынке труда включительно с ростом зарплат. Оказалось, что компании смогли усилить занятость, поскольку нет препятствий ни для притока местных работников, ни для работников из Украины", - сказал председатель Национального банка Польши Адам Глапинский.



Сообщается, что уровень безработицы в Польше сегодня упал до рекордно низкого показателя - 3,8%. При этом, экономический рост страны составляет около 5% в год.

Более 2 миллионов поляков уехали за границу после того, как Польша вступила в ЕС в 2004 году. Теперь в каждой пятой польской компании работают украинцы. В агентства Personnel Service предполагают, что к концу 2019 года количество граждан Украины, которые работают в соседней стране, вырастет еще на 30%.



Ранее сообщалось, что Польша отказалась принимать израильскую делегацию.