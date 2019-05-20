В понедельник, 20 мая, в Украине состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. Отныне он представляет интересы украинцев и страны в целом на международной арене.

Давайте разберемся, какие полномочия есть у нового президента.

Также по представлению Кабмина президент назначает на должность и освобождает председателей местных госадминистраций и треть состава Конституционного Суда.

Президент принимает решение о:

принятии в гражданство Украины и его прекращении,

осуществлении помилования заключенных

принимает решение о предоставлении убежища.

ведает награждением государственными наградами.

Президент имеет неприкосновенность на весь срок своих полномочий. Это значит, что к уголовной или административной ответственность привлечь его невозможно.

Президент может занимать свою должность не более 2 сроков подряд (10 лет). Большинство кадровых решений президент Украины обязан согласовывать с Верховной Радой.