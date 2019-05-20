Полномочия президента: какие права получил Владимир Зеленский [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, в Украине состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. Отныне он представляет интересы украинцев и страны в целом на международной арене.
Давайте разберемся, какие полномочия есть у нового президента.
Также по представлению Кабмина президент назначает на должность и освобождает председателей местных госадминистраций и треть состава Конституционного Суда.
Президент принимает решение о:
- принятии в гражданство Украины и его прекращении,
- осуществлении помилования заключенных
- принимает решение о предоставлении убежища.
- ведает награждением государственными наградами.
Президент имеет неприкосновенность на весь срок своих полномочий. Это значит, что к уголовной или административной ответственность привлечь его невозможно.
Президент может занимать свою должность не более 2 сроков подряд (10 лет). Большинство кадровых решений президент Украины обязан согласовывать с Верховной Радой.
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