Выдача российских паспортов на Донбассе: Украина обратилась к Германии [ Редактировать ]
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к немецким депутатам Бундестага не признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.
Боднар акцентировал внимание на том, что для Украины является очень важной поддержка со стороны Германии в противодействии агрессии РФ путем усиления санкций против России. А выдача оккупантами паспортов жителям Донецкой и Луганской областей подрывает суверенитет Украины.
"Просим не признавать паспорта, которые Россия начала выдавать гражданам Украины на Донбассе", - сказал Боднар на встрече с немецкими парламентариями.
Немецкая сторона подтвердила готовность к дальнейшей активной двустороннего сотрудничества и продолжение поддержки Украины. В этом контексте стороны подчеркнули важность углубления межпарламентских и деловых связей, укрепление традиций европейского парламентаризма в Украине.
8 мая в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, жители оккупированной территории могут остаться без пенсий и социальных выплат.
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