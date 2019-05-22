Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к немецким депутатам Бундестага не признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.

Боднар акцентировал внимание на том, что для Украины является очень важной поддержка со стороны Германии в противодействии агрессии РФ путем усиления санкций против России. А выдача оккупантами паспортов жителям Донецкой и Луганской областей подрывает суверенитет Украины.

"Просим не признавать паспорта, которые Россия начала выдавать гражданам Украины на Донбассе", - сказал Боднар на встрече с немецкими парламентариями.

Немецкая сторона подтвердила готовность к дальнейшей активной двустороннего сотрудничества и продолжение поддержки Украины. В этом контексте стороны подчеркнули важность углубления межпарламентских и деловых связей, укрепление традиций европейского парламентаризма в Украине.

8 мая в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, жители оккупированной территории могут остаться без пенсий и социальных выплат.