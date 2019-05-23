В Винницкой области, в селе Корделовка, 14-летний парень на кладбище разворошил 60 памятников. Подростка задержали полицейские на месте преступления.

Правонарушителем оказался местный 14-летний житель, ученик восьмого класса. Во время общения, он рассказал, что таким образом он пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками.

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Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства правонарушения. Опрашиваются родные, ученики и учителя подростка.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по статье "надругательство над могилой". За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем возле больницы нашли труп мужчины, а также что под Киевом заживо сгорел незрячий ребенок.