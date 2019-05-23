Вандал-школьник разворошил 60 могил [ Редактировать ]
В Винницкой области, в селе Корделовка, 14-летний парень на кладбище разворошил 60 памятников. Подростка задержали полицейские на месте преступления.
Правонарушителем оказался местный 14-летний житель, ученик восьмого класса. Во время общения, он рассказал, что таким образом он пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками.
Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства правонарушения. Опрашиваются родные, ученики и учителя подростка.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по статье "надругательство над могилой". За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем возле больницы нашли труп мужчины, а также что под Киевом заживо сгорел незрячий ребенок.
по теме
Под Винницей женщина подожгла дом с ребенком
Женщина подожгла вещи в доме, чем вызвала пожар
Вінниця очолила рейтинг українських міст за легкістю ведення бізнесу - Володимир Гройсман
Володимир Гройсман зазначив, що саме Вінниця вже кілька років поспіль очолює рейтинг українських міст за легкістю ведення бізнесу та зручністю інфраструктури
Под Винницей мужчина избил и задушил больную мать
Инцидент произошел в Гниване Тывровского района
Умер молодой украинский шоумен
В Виннице внезапно скончался украинский комик, многоразовый чемпион КВН
Выборы в Раду: в ЦИК не успевают подготовиться
Центральная избирательная комиссия не успеет подготовиться к внеочередным парламентским выборам по действующей системе закупок