Популярная певица Алина Гросу на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Грязные танцы".

"Основная идея и настроение видео навеяны сюжетом одноименного культового фильма 1980-х", - говорится в описании ролика. Главную мужскую роль в клипе исполнил актер Роман Полянский.

"Я очень рад снова оказаться на одной съемочной площадке с Алиной. Я сам большой поклонник фильма "Грязные танцы", и мне было волнительно стать частью современного музыкального ремейка оскароносной картины", - отметил Полянский.

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