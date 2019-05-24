Алина Гросу показала "грязные" танцы (видео) [ Редактировать ]
Популярная певица Алина Гросу на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Грязные танцы".
"Основная идея и настроение видео навеяны сюжетом одноименного культового фильма 1980-х", - говорится в описании ролика. Главную мужскую роль в клипе исполнил актер Роман Полянский.
"Я очень рад снова оказаться на одной съемочной площадке с Алиной. Я сам большой поклонник фильма "Грязные танцы", и мне было волнительно стать частью современного музыкального ремейка оскароносной картины", - отметил Полянский.
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