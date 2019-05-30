Еще пять задержанных моряков вернулись в Украину [ Редактировать ]
В Украину вернулись пять моряков с танкера Sea Shark, задержанного полгода назад в Египте. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Сообщается, что украинцы прибыли в аэропорт Одессы. Пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором.
Моряки прибыли в Одессу рейсом из Стамбула. Их сопровождали представители фонда помощи морякам "Ассоль", в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители Министерства иностранных дел.
Добавим, в ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа.
Раньше сообщалось о том, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков. А также Зеленский прокомментировал это решение.
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